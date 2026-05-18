"АвтоВАЗ" завершил майский этап модернизации производства

2026-05-18T09:18+0300

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" завершил работы по модернизации производства, которые проводились с начала мая, и выполнил 15,4 тысячи работ при объеме финансирования из собственных средств в 543 миллиона рублей, сообщили в компании. "АО "АвтоВАЗ", крупнейший российский производитель легковых и легких коммерческих автомобилей, в полном объеме завершил очередной этап модернизации производства, который проводился в первой половине мая 2026 года", - говорится в сообщении. "Всего за период с 1 по 17 мая в рамках модернизации выполнена 15 361 задача. Суммарный объем финансирования работ составил 543 миллиона рублей из собственных средств", - добавили в "АвтоВАЗе". Там подчеркнули, что по итогам января-апреля 2026 года предприятие показывает "стабильно-положительные" финансовые результаты по операционной и чистой прибыли. В ходе майской модернизации были проведены работы на производственных линиях по выпуску моделей Granta, Iskra, Vesta, Aura и Niva, а также подготовительные работы к запуску серийного производства кроссовера Lada Azimut. Помимо этого, были смонтированы и запущены в работу 10 автоматизированных обрабатывающих центров блоков цилиндров, а также автоматизированный обрабатывающий центр для картеров, необходимые для производства новых двигателей объемом 1,6 литра (более 120 лошадиных сил) и 1,8 литра (более 130 лошадиных сил). "Выполненные работы обеспечат повышение уровня автоматизации производства автомобилей Lada и увеличение производительности труда на предприятии", - резюмировали в "АвтоВАЗе".

