Пригласивший Путина на свадьбу журналист женится в июле
Журналист Кирилл Бажанов, сделавший предложение своей девушке на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости, что его свадьба...
2026-05-18T02:16+0300
Журналист Бажанов заявил, что его свадьба состоится в конце июля в Екатеринбурге
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Журналист Кирилл Бажанов, сделавший предложение своей девушке на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости, что его свадьба состоится в конце июля в Екатеринбурге, и он будет рад видеть главу государства на торжестве.
Бажанов пришел на прямую линию с Путиным в декабре в праздничном костюме и с плакатом "Хочу жениться!". Глава государства обратил внимание на его образ, заметив, что журналист оделся так, будто приготовился к самому акту бракосочетания. После чего Бажанов в прямом эфире сделал предложение своей девушке и пригласил Путина на свадьбу.
"Свадьбу запланировали в конце июля. Регистрация будет в Екатеринбурге, а сам банкет планируется на природе в пригороде", - рассказал Бажанов.
Он отметил, что сейчас они с невестой активно готовятся к свадьбе, уже выбрали площадку и начали рассылать гостям приглашения.
"А президента я еще на прямой линии пригласил. Если вдруг он решит приехать, мы будем очень рады", - поделился Бажанов с РИА Новости.