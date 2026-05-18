https://1prime.ru/20260518/bilan-870014077.html

Дима Билан продал дом на Новой Риге

Дима Билан продал дом на Новой Риге - 18.05.2026, ПРАЙМ

Дима Билан продал дом на Новой Риге

Певец Дима Билан продал свой дом на Новорижском шоссе в Подмосковье, сообщили РИА Недвижимость в компании NF Group, выступившей эксклюзивным консультантом... | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T10:22+0300

2026-05-18T10:22+0300

2026-05-18T10:22+0300

бизнес

недвижимость

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/12/870013984_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_1a0cc486b2d90908519b46e6ae697c62.jpg

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Певец Дима Билан продал свой дом на Новорижском шоссе в Подмосковье, сообщили РИА Недвижимость в компании NF Group, выступившей эксклюзивным консультантом реализации объекта. "Дом Билана продан", - сказал представитель компании. Он не уточнил имя покупателя, отметив лишь, что это не публичная персона. Двухэтажный дом Билана в коттеджном поселке "Монтевиль" на Новой Риге площадью 440 квадратных метров находился в продаже с конца ноября 2025 года. Первоначально певец рассчитывал выручить за него 270 миллионов рублей, но в марте снизил цену до 250 миллионов рублей. В феврале Билан говорил, что приобрел в ипотеку новый загородный дом в дальнем Подмосковье, и поэтому выставил на продажу два других своих дома. В настоящее время оба из них реализованы.

https://1prime.ru/20260331/dolina-868785199.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, московская область