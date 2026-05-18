Дима Билан продал дом на Новой Риге - 18.05.2026, ПРАЙМ
Дима Билан продал дом на Новой Риге
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Певец Дима Билан продал свой дом на Новорижском шоссе в Подмосковье, сообщили РИА Недвижимость в компании NF Group, выступившей эксклюзивным консультантом реализации объекта.
"Дом Билана продан", - сказал представитель компании. Он не уточнил имя покупателя, отметив лишь, что это не публичная персона.
Двухэтажный дом Билана в коттеджном поселке "Монтевиль" на Новой Риге площадью 440 квадратных метров находился в продаже с конца ноября 2025 года. Первоначально певец рассчитывал выручить за него 270 миллионов рублей, но в марте снизил цену до 250 миллионов рублей.
В феврале Билан говорил, что приобрел в ипотеку новый загородный дом в дальнем Подмосковье, и поэтому выставил на продажу два других своих дома. В настоящее время оба из них реализованы.
