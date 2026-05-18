Рынок осторожен, как никогда

Несмотря на впечатляющий рост цен на нефть — примерно на 60 процентов за три месяца — и снижение дисконта на российское сырьё, индекс Мосбиржи за тот же период... | 18.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Несмотря на впечатляющий рост цен на нефть — примерно на 60 процентов за три месяца — и снижение дисконта на российское сырьё, индекс Мосбиржи за тот же период потерял около 5 процентов. Использовать благоприятную конъюнктуру в полной мере российские экспортёры не могут: с одной стороны, из-за санкций, повреждения нефтеперерабатывающих заводов и портов, а с другой — из-за крепкого рубля. Он стал крепче более чем на 5 процентов за весну и обновляет максимумы к доллару с начала 2023 года.В пользу рубля играют по-прежнему высокие реальные ставки в экономике и дисбаланс между предложением валюты и спросом на неё. Первое обильно насыщается за счёт более высоких весенних цен на нефть и сокращения дисконта на российское сырьё. Абсорбируется приток валюты слабо: кредитование под импорт всё ещё малодоступно, а покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила в мае кратно ниже ожидаемых показателей. Доллар в мае ещё способен заглянуть чуть ниже 72 рублей, но завершение налогового периода, накопленная техническая перепроданность валюты и ожидаемый рост объёмов покупок валюты Минфином по бюджетному правилу должны развернуть ситуацию в первых числах июня.Помимо валютного фактора, на настроения влияют геополитический фон и монетарная политика Центрального банка. Туман неопределённости вынуждает инвесторов быть осторожнее.Что касается перспектив по ключевой ставке, то шансы на её снижение Центробанком в следующем месяце ещё на 50 базисных пунктов, до 14 процентов, с выходом пятничных данных Росстата кажутся выше. Инфляция в апреле составила 0,14 процента месяц к месяцу после мартовских 0,60 процента, а в годовом выражении рост цен замедлился до 5,58 процента после 5,86 процента на конец предыдущего месяца. Тем не менее инвесторы не спешат делать далеко идущие выводы из статданных. По-прежнему высокие инфляционные ожидания населения, ожидаемое летнее восстановление инвалюты и глобальные проинфляционные риски из-за устойчивого удорожания топлива, продовольствия, удобрений, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, могут сдерживать ЦБ от решительных действий по ставке.На этой неделе, 19–20 мая, президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом. Обсуждение перспектив развития энергетического сотрудничества стран может поддержать акции "Газпрома". Ожидается выход квартальных финансовых отчётностей "Т-Технологий", ЦИАНа, Московской биржи, МТС и других компаний. В США в среду выйдут протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы.Пока рубль крепкий, а сигналов к деэскалации украинского конфликта нет, индекс Мосбиржи может демонстрировать невыразительную динамику. Ожидания на неделю — 2580–2680 пунктов.Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

Александр Бахтин

