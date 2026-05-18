Число скачиваний приложения соцсети Х превысило миллиард - 18.05.2026, ПРАЙМ
Число скачиваний приложения соцсети Х превысило миллиард
Число скачиваний приложения соцсети Х превысило отметку в один миллиард, сообщил ее владелец, американский предприниматель Илон Маск. | 18.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Число скачиваний приложения соцсети Х превысило отметку в один миллиард, сообщил ее владелец, американский предприниматель Илон Маск. "У (соцсети – ред.) Х отныне более миллиарда скачиваний", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. В марте Маск сообщал, что 28 февраля было зафиксировано наибольшее использование X за всю историю. В этот день США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США согласилась урегулировать свой иск к Маску за нарушения, якобы допущенные им при приобретении соцсети Twitter (ныне Х), через штраф.
Илон Маск: число скачиваний приложения соцсети Х превысило миллиард

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Число скачиваний приложения соцсети Х превысило отметку в один миллиард, сообщил ее владелец, американский предприниматель Илон Маск.
"У (соцсети – ред.) Х отныне более миллиарда скачиваний", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
В марте Маск сообщал, что 28 февраля было зафиксировано наибольшее использование X за всю историю. В этот день США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США согласилась урегулировать свой иск к Маску за нарушения, якобы допущенные им при приобретении соцсети Twitter (ныне Х), через штраф.
 
