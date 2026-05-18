https://1prime.ru/20260518/chislo-870008145.html

Число скачиваний приложения соцсети Х превысило миллиард

Число скачиваний приложения соцсети Х превысило миллиард - 18.05.2026, ПРАЙМ

Число скачиваний приложения соцсети Х превысило миллиард

Число скачиваний приложения соцсети Х превысило отметку в один миллиард, сообщил ее владелец, американский предприниматель Илон Маск. | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T05:42+0300

2026-05-18T05:42+0300

2026-05-18T05:42+0300

технологии

финансы

сша

израиль

иран

twitter

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870008145.jpg?1779072131

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Число скачиваний приложения соцсети Х превысило отметку в один миллиард, сообщил ее владелец, американский предприниматель Илон Маск. "У (соцсети – ред.) Х отныне более миллиарда скачиваний", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. В марте Маск сообщал, что 28 февраля было зафиксировано наибольшее использование X за всю историю. В этот день США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США согласилась урегулировать свой иск к Маску за нарушения, якобы допущенные им при приобретении соцсети Twitter (ныне Х), через штраф.

сша

израиль

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, сша, израиль, иран, twitter