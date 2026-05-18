В подмосковном Чехове двое детей ушли с территории детсада - 18.05.2026, ПРАЙМ
В подмосковном Чехове двое детей ушли с территории детсада
Двое детей ушли с территории детсада в подмосковном Чехове во время прогулки, ведутся их поиски, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T17:50+0300
2026-05-18T17:58+0300
общество
Общество
17:50 18.05.2026 (обновлено: 17:58 18.05.2026)
 
В подмосковном Чехове двое детей ушли с территории детсада, ведутся поиски

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Двое детей ушли с территории детсада в подмосковном Чехове во время прогулки, ведутся их поиски, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.
"В данный момент на территории округа идут поисковые мероприятия по поиску двух детей. Сегодня двое пятилетних воспитанников дошкольного отделения гимназии 7, Мирон Галкин и Константин Бушуев, во время прогулки самовольно покинули территорию учреждения через орнамент ограждения", - написал Собакин в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в 11.39 мск детей заметили камеры "Безопасного региона" у дома " 21 по улице Полиграфистов. Незамедлительно сообщение о происшествии было передано в ЕДДС, ОМВД.
"На текущий момент ведутся активные поиски воспитанников. В поисках задействованы все экстренные службы округа и группа быстрого реагирования "Лиза Алерт", - добавил глава.
