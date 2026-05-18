В Чехове нашли двух детей, ушедших с территории детсада
Двое детей, которые ушли с территории детсада в Чехове, найдены невредимыми, сообщили РИА Новости в отделении Национального центра помощи "Спас Град". | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T18:51+0300
В Чехове нашли невредимыми двух детей, которые ушли с территории детсада
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Двое детей, которые ушли с территории детсада в Чехове, найдены невредимыми, сообщили РИА Новости в отделении Национального центра помощи "Спас Град".
В понедельник двое пятилетних воспитанников дошкольного отделения гимназии номер 7 во время прогулки самовольно покинули территорию учреждения через орнамент ограждения, велись поисковые мероприятия. Позднее глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин сообщил, что дети найдены и переданы родителям.
"Найдены живыми и невредимыми", - сказали в отделении.
