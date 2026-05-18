https://1prime.ru/20260518/dragmetally-870012489.html

Правительство продлило запрет на вывоз лома драгметаллов

Правительство продлило запрет на вывоз лома драгметаллов - 18.05.2026, ПРАЙМ

Правительство продлило запрет на вывоз лома драгметаллов

Правительство России продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, а также содержащих их электротехнических и электронных изделий, еще | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T09:25+0300

2026-05-18T09:25+0300

2026-05-18T09:25+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/35/842263530_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_e3b96c6065cd254a5f72e340846d1166.jpg

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Правительство России продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, а также содержащих их электротехнических и электронных изделий, еще на полгода - до 30 ноября, сообщила пресс-служба кабмина. "Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен еще на шесть месяцев – с 1 июня по 30 ноября 2026 года", - говорится в сообщении.В правительстве уточнили, что ограничения распространяются в том числе на отходы и лом металлов, плакированных драгоценными металлами, а также на лом электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов."Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - отметили в кабмине.Ограничения были введены с 2022 года и ранее действовали до 31 мая текущего года. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий, считают в кабмине.

https://1prime.ru/20260513/zoloto-869860411.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия