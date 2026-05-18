Правительство продлило запрет на вывоз лома драгметаллов
2026-05-18T09:25+0300
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Правительство России продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, а также содержащих их электротехнических и электронных изделий, еще на полгода - до 30 ноября, сообщила пресс-служба кабмина. "Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен еще на шесть месяцев – с 1 июня по 30 ноября 2026 года", - говорится в сообщении.В правительстве уточнили, что ограничения распространяются в том числе на отходы и лом металлов, плакированных драгоценными металлами, а также на лом электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов."Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - отметили в кабмине.Ограничения были введены с 2022 года и ранее действовали до 31 мая текущего года. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий, считают в кабмине.
Правительство продлило запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода
