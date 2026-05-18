https://1prime.ru/20260518/dvizhenie-870010759.html

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя 10,5 часов

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя 10,5 часов - 18.05.2026, ПРАЙМ

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя 10,5 часов

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя 10,5 часов, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T07:55+0300

2026-05-18T07:55+0300

2026-05-18T07:55+0300

бизнес

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870010759.jpg?1779080116

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя 10,5 часов, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. Сообщение о перекрытии движения поступило в 21.02 мск в воскресенье. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в канале центра на платформе "Макс".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия