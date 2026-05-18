Эксперт рассказала о сокращении рабочего дня 11 июня - 18.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о сокращении рабочего дня 11 июня
Рабочий день 11 июня будет сокращенным на один час, поскольку за ним следует праздник День России, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T02:10+0300
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Рабочий день 11 июня будет сокращенным на один час, поскольку за ним следует праздник День России, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. "Следующие длинные выходные после майских праздников ожидают россиян с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России. При этом 11 июня является сокращенным рабочим днем - продолжительность работы уменьшается на один час", - сказала Солодовникова Ранее сокращенные рабочие дни в России были 8 мая перед Днем Победы и 30 апреля перед празднованием Дня Весны и Труда.
02:10 18.05.2026
 
Эксперт рассказала о сокращении рабочего дня 11 июня

Эксперт РАНХиГС Солодовникова: рабочий день 11 июня будет сокращен на один час

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Рабочий день 11 июня будет сокращенным на один час, поскольку за ним следует праздник День России, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
"Следующие длинные выходные после майских праздников ожидают россиян с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России. При этом 11 июня является сокращенным рабочим днем - продолжительность работы уменьшается на один час", - сказала Солодовникова
Ранее сокращенные рабочие дни в России были 8 мая перед Днем Победы и 30 апреля перед празднованием Дня Весны и Труда.
 
