https://1prime.ru/20260518/eksperty-870005155.html

Названы страны Европы с наиболее доступным газом для жителей

Названы страны Европы с наиболее доступным газом для жителей - 18.05.2026, ПРАЙМ

Названы страны Европы с наиболее доступным газом для жителей

Наибольший объем газа на свои средние зарплаты могут приобрести жители России, Казахстана и Белоруссии, а наименьшее количество могут купить граждане Молдавии,... | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T00:22+0300

2026-05-18T00:22+0300

2026-05-18T01:11+0300

газ

энергетика

европа

молдавия

италия

ttf

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870005155.jpg?1779055903

МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Наибольший объем газа на свои средние зарплаты могут приобрести жители России, Казахстана и Белоруссии, а наименьшее количество могут купить граждане Молдавии, свидетельствует исследование РИА Новости. СИТУАЦИЯ НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ Ситуация на европейском рынке газа в 2025 году была довольно напряженной, так как с 1 января Украина прекратила транзит из России, в связи с чем европейским странам пришлось закупать больше сжиженного газа, цена которого была очень изменчивой, поясняют эксперты. В среднем за 2025 год цена газа на нидерландской площадке TTF составила 426,3 доллара за тысячу кубометров, что на 9,2% больше аналогичного показателя 2024 года. Однако рост в основном обусловлен фактором низкой базы и мощным результатом первого квартала, когда цены в годовом сравнении выросли на 65,2%, отмечают аналитики. Во втором квартале рост сохранился, но темп был уже заметно ниже – 18,1%. Вместе с тем, в третьем квартале цены снизились в годовом сравнении на 1,9%, в четвертом квартале – на 23,6%. В результате в конце 2025 года цены были даже ниже, чем в конце 2024 года. Динамика биржевых цен нашла отражение и на розничном рынке, но в разных странах по-разному, что обусловлено географией (близостью к портам и газотранспортным магистралям), а также налоговыми режимами в европейских государствах. Поэтому динамика цен на розничном рынке в 2025 году была разнонаправленной, что сказалось на доступности газа для населения. При этом доступность газа определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. Для оценки доступности голубого топлива для населения эксперты РИА Новости рассчитали объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители различных стран Европы. ПЕРВОЕ МЕСТО У РОССИИ Лидером рейтинга по доступности газа для населения стала Россия. Жители страны на среднемесячную зарплату могут купить почти 10 тысяч кубометров газа. На то, что Россия вышла на первое место, существенное влияние оказал значительный рост заработных плат. Второе место занял Казахстан с 9,7 тысячи кубометров. Также в первую пятерку вошли Белоруссия, Люксембург и Великобритания. Граждане этих стран имеют возможность приобрести более 4,5 тысячи кубометров газа. Наименьший объем природного газа имеют возможность купить жители Молдавии. На средний заработок здесь можно приобрести лишь 705 кубометров. Помимо Молдавии среди аутсайдеров находятся также Португалия, Италия, Швеция и Латвия. ЦЕНЫ НА ГАЗ СНИЗИЛИСЬ В ПОЛОВИНЕ СТРАН ЕВРОПЫ Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Новости проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Наиболее дешевый газ приобретают жители Казахстана, где в пересчете на российскую валюту он стоит 6,3 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 9,1 рубля за кубометр. Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России, примерно на два рубля. В первую пятерку по дешевизне газа входят также Венгрия и Босния и Герцеговина. Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 194 рубля. Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Нидерланды, Италия, Франция и Португалия. В этих странах кубометр газа стоит более 128 рублей. В половине стран, участвующих в рейтинге, отмечается снижение цен на газ. Это произошло в 14 государствах. Самое значительное сокращение было в Чехии (на 9,8%), Италии (на 6,7%) и в Латвии (на 6,1%). Увеличение произошло в 15 странах. Наиболее существенный рост отмечается в Люксембурге (плюс 21,6%), Хорватии (плюс 19,1%) и в Молдавии (плюс 15,2%). Рост цен на газ в РФ составил 11,9%. ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ По мнению экспертов РИА Новости, цена газа на европейском рынке в 2026 году может вырасти из-за острого геополитического конфликта на Ближнем Востоке. Блокировка Ормузского пролива может продлиться довольно долго, поэтому поставки СПГ из этого региона затруднены, а обеспеченность европейцев трубопроводным газом снижена из-за отказа от сотрудничества с Россией. При этом уровень заполнения хранилищ в Европе по окончании отопительного сезона был довольно низким, поэтому спрос на газ может заметно вырасти в летние месяцы. Эксперты РИА Новости полагают, что среднегодовая цена газа в Европе может достичь по итогам года 500 долларов за тысячу кубических метров. В связи с этим доступность газа для населения может снизиться. В России цены для населения в 2026 году также вырастут. С 1 октября ожидается индексация на 9,6%. При этом темпы роста зарплат будут, скорее всего, не ниже. Поэтому доступность газа для населения останется примерно на уровне 2025 года, и Россия сохранит лидирующие позиции в рейтинге. Эксперты отмечают, что объем доступного газа и цены на него, приведенные в рейтинге, являются оценкой среднего уровня для населения, и приведены в целях сравнения исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому они могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объемов потребления газа семьей и прочего.

европа

молдавия

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, молдавия, италия, ttf