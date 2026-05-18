Эксперты рассказали, сколько россияне платят за поход в музей
Эксперты рассказали, сколько россияне платят за поход в музей
Россияне платят за поход в музей 1032 рубля в среднем – учитывая стоимость билета, аудиогид и экскурсии, выяснили для РИА Новости эксперты аналитического центра | 18.05.2026, ПРАЙМ
04:47 18.05.2026
 
Эксперты рассказали, сколько россияне платят за поход в музей

"Платформа ОФД": россияне платят за поход в музей 1032 рубля в среднем

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россияне платят за поход в музей 1032 рубля в среднем – учитывая стоимость билета, аудиогид и экскурсии, выяснили для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Средний чек при посещении музеев, выставок и галерей составил 1032 рубля, на 10% выше, чем годом ранее. Число покупок снизилось на 14%" - подсчитали аналитики, изучив данные с января 2025 года по апрель 2026 года. Они уточнили, что эта сумма включает не только сам билет, но и дополнительные услуги - например, аудиогид и экскурсии.
Авторы исследования отмечают, что россияне хоть и реже ходили в музеи, но выбирали более насыщенные впечатления - например, комбинированные билеты сразу на несколько экспозиций. А также выбирали выставочные проекты с более высокой ценой, что отразилось на среднем чеке.
"В том числе, сказывается общее повышение стоимости билетов: музеи адаптируют цены к росту коммунальных расходов, фондового содержания и зарплат сотрудников", - добавили они.
Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев, призванный подчеркнуть их роль в сохранении культуры и истории.
 
