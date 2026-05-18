В России выросло энергопотребление
2026-05-18T15:47+0300
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года по состоянию на 18 мая выросло на 1,1%, заявил журналистам глава "Системного оператора Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС") Федор Опадчий. "Рост на 1,1% к прошлому году на сегодняшний день", - сказал он. Опадчий добавил, что прогноз динамики энергопотребления на этот год пока не изменился. В декабре прошлого года в Системном операторе сообщали, что ожидают роста энергопотребления в России в 2026 году на 2,2% к 2025 году.
