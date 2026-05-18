На Западе узнали, что произошло с Зеленским из-за Ермака

Задержание бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стало серьезным испытанием для украинского руководства, заявил административный директор...

2026-05-18T07:35+0300

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Задержание бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стало серьезным испытанием для украинского руководства, заявил административный директор Центра исследований и образования по борьбе с коррупцией Андрей Билецкий в беседе с France24."Но для них это настоящая дилемма, потому что правительству нужно понять, хотят ли они потерять своего бывшего или нынешнего друга Андрея Ермака и просто забыть о нем. Это действительно сложная задача", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что рейтинг самого Зеленского будет снижаться, независимо от выбранной тактики и реакции на коррупционный скандал, касающийся его окружения.Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию. В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения экс-чиновнику. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.

