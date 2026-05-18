Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе узнали, что произошло с Зеленским из-за Ермака - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/ermak-870010421.html
На Западе узнали, что произошло с Зеленским из-за Ермака
На Западе узнали, что произошло с Зеленским из-за Ермака - 18.05.2026, ПРАЙМ
На Западе узнали, что произошло с Зеленским из-за Ермака
Задержание бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стало серьезным испытанием для украинского руководства, заявил административный директор... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T07:35+0300
2026-05-18T07:35+0300
запад
украина
киев
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853353004_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_019b5af489165f93bcf39bc14716c7c3.jpg
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Задержание бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стало серьезным испытанием для украинского руководства, заявил административный директор Центра исследований и образования по борьбе с коррупцией Андрей Билецкий в беседе с France24."Но для них это настоящая дилемма, потому что правительству нужно понять, хотят ли они потерять своего бывшего или нынешнего друга Андрея Ермака и просто забыть о нем. Это действительно сложная задача", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что рейтинг самого Зеленского будет снижаться, независимо от выбранной тактики и реакции на коррупционный скандал, касающийся его окружения.Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию. В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения экс-чиновнику. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
запад
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853353004_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_e4c7732fec069fe0fd661dbcb8c66954.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, киев, владимир зеленский
ЗАПАД, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский
07:35 18.05.2026
 
На Западе узнали, что произошло с Зеленским из-за Ермака

Билецкий: арест Ермака стал испытанием для украинской власти

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Задержание бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стало серьезным испытанием для украинского руководства, заявил административный директор Центра исследований и образования по борьбе с коррупцией Андрей Билецкий в беседе с France24.

"Но для них это настоящая дилемма, потому что правительству нужно понять, хотят ли они потерять своего бывшего или нынешнего друга Андрея Ермака и просто забыть о нем. Это действительно сложная задача", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что рейтинг самого Зеленского будет снижаться, независимо от выбранной тактики и реакции на коррупционный скандал, касающийся его окружения.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.

В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения экс-чиновнику. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
 
ЗАПАДУКРАИНАКиевВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала