В Польше жестко высказались после выхода Ермака из СИЗО - 18.05.2026, ПРАЙМ
В Польше жестко высказались после выхода Ермака из СИЗО
Дело бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака напоминает фильм про гангстеров, считает экс-премьер Польши Лешек Миллер. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T23:01+0300
23:01 18.05.2026
 
В Польше жестко высказались после выхода Ермака из СИЗО

Миллер сравнил дело Ермака с гангстерским фильмом

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Дело бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака напоминает фильм про гангстеров, считает экс-премьер Польши Лешек Миллер.
"Обычный гражданин, укравший велосипед, получает наручники и полицейский надзор. Человек из высших эшелонов власти, подозреваемый в отмывании миллионов, получает счет к оплате. Немного похоже на выселение из пятизвездочного отеля: "Спасибо за пребывание в нашем заведении, вот ваш счет". Вся эта история также напоминает гангстерский фильм: роскошные поместья под Киевом, миллионы долларов, таинственные денежные потоки, влиятельные люди и, конечно же, не слишком высокий залог, чтобы друзьям не пришлось ждать следующего транша европейских денег", — написал он в соцсети X.
По словам Миллера, Украина "годами заверяла Запад в якобы прозрачности институтов", однако в реальности все оказалось совсем по-другому.
В понедельник Андрей Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая заявила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, посетовал, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что деньги для выплаты залога были собраны под давлением Владимира Зеленского в полном объеме еще в пятницу, но их не успели перевести на счет ВАКС.
