"Гениальный ход": на Западе назвали решение России, которое парализует ЕС

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Решение Арбитражного суда Москвы в отношении иска Центробанка к бельгийскому Euroclear может вызвать значительные проблемы для ЕС, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале."Это решение суда станет просто параличом для Евросоюза. Так что это очень умный ход России, и он усиливает напряженность между европейскими странами", — сказал политик.По мнению политика, изменения вынудят ЕС искать финансовые ресурсы среди своих граждан, что может привести к ослаблению поддержки Украине."Это гениальный ход (российского лидера. — Прим. ред.) Путина", — добавил Филиппо.На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы, по иску от Центробанка, постановил взыскать 200 миллиардов евро с Euroclear Bank в Бельгии.Банк России подал иск ещё в декабре 2025 года, требуя возмещения убытков из-за действий Euroclear, которые мешали Центробанку распоряжаться его активами. Сумма иска включает стоимость замороженных активов и недополученную прибыль.После начала специальной военной операции, Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном в бельгийском Euroclear. В ответ Москва ввела меры, предусматривающие аккумулирование доходов от активов недружественных стран на специальных "С" счетах, которые можно разблокировать только с разрешения специальной комиссии правительства.

