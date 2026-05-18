https://1prime.ru/20260518/gaz-870013124.html

Биржевые цены на газ в Европе начали неделю ростом

Биржевые цены на газ в Европе начали неделю ростом - 18.05.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе начали неделю ростом

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника поднимаются почти на 4% - выше 625 долларов за тысячу кубометров, близко к последнему пику локального | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T10:01+0300

2026-05-18T10:01+0300

2026-05-18T10:01+0300

газ

торги

сша

иран

катар

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/83561/09/835610969_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_86cd75bb9e4034f6d15492fdae662b04.jpg

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника поднимаются почти на 4% - выше 625 долларов за тысячу кубометров, близко к последнему пику локального роста, наблюдавшегося в начале апреля, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 615,3 доллара (+1,9%). Но по состоянию на 9.16 мск показатель составлял 627,3 доллара (+3,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 603,8 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. В апреле же они снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. При этом по итогам торгов 7 апреля эти цены подскочили до 627,3 доллара за тысячу кубометров, после чего, после заявления президента США Дональда Трампа о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели, обвалились по итогам следующих торгов на 14%, до 545 долларов. Максимум же цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 19 марта, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20260517/gazprom-870001930.html

сша

иран

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, сша, иран, катар, дональд трамп