Названы самые востребованные профессии этой весны - 18.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260518/hhru-870012811.html
Названы самые востребованные профессии этой весны
09:35 18.05.2026
 
Названы самые востребованные профессии этой весны

Продавцы-консультанты и курьеры стали самыми востребованными профессиями

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и курьеры стали самыми востребованными профессиями этой весной, работодатели чаще всего размещали вакансии именно для этих специалистов, следует из результатов исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Всего за последние 30 дней компании искали на более 46,7 тысячи менеджеров по продажам. На втором месте - продавцы-консультанты и кассиры. За последний месяц работодатели искали более 40 тысяч таких специалистов и предлагали зарплату 60 500 рублей", - говорится в исследовании.
Уточняется, что медианная зарплата для менеджеров по продажам за год выросла на 12% и превысила 101 тысячу рублей. При этом предлагаемые зарплаты для кассиров выросли уже более чем на 16%.
Тройку лидеров по числу вакансий замыкают курьеры. Работодатели искали порядка 32 тысяч таких сотрудников. Их медианная зарплата достигла 160 тысяч рублей, что на 22% выше прошлогодних показателей.
Согласно результатам исследования, в топ десять самых востребованных специалистов также вошли разнорабочие, водители, повары и пекари, бухгалтеры, кладовщики, упаковщики и врачи.
Анализ рынка труда был проведен в апреле 2026 года среди 700 тысяч вакансий.
 
