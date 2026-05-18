https://1prime.ru/20260518/hhru-870012811.html
Названы самые востребованные профессии этой весны
Названы самые востребованные профессии этой весны - 18.05.2026, ПРАЙМ
Названы самые востребованные профессии этой весны
Менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и курьеры стали самыми востребованными профессиями этой весной, работодатели чаще всего размещали вакансии именно... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T09:35+0300
2026-05-18T09:35+0300
2026-05-18T09:35+0300
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/12/870012733_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_c83fd27f72aea9b721ced07035f2bc7a.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и курьеры стали самыми востребованными профессиями этой весной, работодатели чаще всего размещали вакансии именно для этих специалистов, следует из результатов исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Всего за последние 30 дней компании искали на более 46,7 тысячи менеджеров по продажам. На втором месте - продавцы-консультанты и кассиры. За последний месяц работодатели искали более 40 тысяч таких специалистов и предлагали зарплату 60 500 рублей", - говорится в исследовании. Уточняется, что медианная зарплата для менеджеров по продажам за год выросла на 12% и превысила 101 тысячу рублей. При этом предлагаемые зарплаты для кассиров выросли уже более чем на 16%. Тройку лидеров по числу вакансий замыкают курьеры. Работодатели искали порядка 32 тысяч таких сотрудников. Их медианная зарплата достигла 160 тысяч рублей, что на 22% выше прошлогодних показателей. Согласно результатам исследования, в топ десять самых востребованных специалистов также вошли разнорабочие, водители, повары и пекари, бухгалтеры, кладовщики, упаковщики и врачи. Анализ рынка труда был проведен в апреле 2026 года среди 700 тысяч вакансий.
https://1prime.ru/20260503/professii-869637195.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/12/870012733_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b1d6c4cf4481e7124a113d7d5880cc3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия
Названы самые востребованные профессии этой весны
Продавцы-консультанты и курьеры стали самыми востребованными профессиями
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и курьеры стали самыми востребованными профессиями этой весной, работодатели чаще всего размещали вакансии именно для этих специалистов, следует из результатов исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Всего за последние 30 дней компании искали на более 46,7 тысячи менеджеров по продажам. На втором месте - продавцы-консультанты и кассиры. За последний месяц работодатели искали более 40 тысяч таких специалистов и предлагали зарплату 60 500 рублей", - говорится в исследовании.
Названы профессии, на которые пенсионеры чаще всего претендуют
Уточняется, что медианная зарплата для менеджеров по продажам за год выросла на 12% и превысила 101 тысячу рублей. При этом предлагаемые зарплаты для кассиров выросли уже более чем на 16%.
Тройку лидеров по числу вакансий замыкают курьеры. Работодатели искали порядка 32 тысяч таких сотрудников. Их медианная зарплата достигла 160 тысяч рублей, что на 22% выше прошлогодних показателей.
Согласно результатам исследования, в топ десять самых востребованных специалистов также вошли разнорабочие, водители, повары и пекари, бухгалтеры, кладовщики, упаковщики и врачи.
Анализ рынка труда был проведен в апреле 2026 года среди 700 тысяч вакансий.