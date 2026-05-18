Еврокомиссия разработала меры против дешевого импорта из Китая

Еврокомиссия разработала пакет защитных торговых мер против дешевого импорта из Китая, сообщает издание Politico.

БРЮССЕЛЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия разработала пакет защитных торговых мер против дешевого импорта из Китая, сообщает издание Politico. "Предложения на текущий момент включают в себя возможность начать больше "защитных расследований" в отношении китайской торговой практики, а также ускорение работы с тем, как справляться с дешевыми товарами, наводняющими рынок", - сказано в статье. Новые меры представляют "более решительную и эффективную политику защиты торговли", говорится в материале издания. Предложения будут обсуждаться еврокомиссарами позднее в мае, после чего вопрос будет на повестке Совета ЕС. Также ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что еврокомиссар по торговле Марош Шефчович прорабатывает пошлины на китайские химикаты и оборудование, чтобы остановить сильный наплыв продукции, "который пошатнул позиции европейских производителей".

