https://1prime.ru/20260518/inn-869965676.html

Правила для открытия вкладов в банках перепишут с 2027 года

Правила для открытия вкладов в банках перепишут с 2027 года - 18.05.2026, ПРАЙМ

Правила для открытия вкладов в банках перепишут с 2027 года

С 2027 года в России вступают в силу новые требования к открытию банковских вкладов. Индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для... | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T02:02+0300

2026-05-18T02:02+0300

2026-05-18T02:02+0300

финансы

банки

банковский вклад

инн

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. С 2027 года в России вступают в силу новые требования к открытию банковских вкладов. Индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для всех банковских счетов граждан, включая уже действующие. О том, как изменятся правила и зачем это нужно, агентству “Прайм” рассказал директор по развитию финансовых продуктов в Сравни Магомед Гамзаев.По словам эксперта, основная цель нововведения — снижение возможности для криминальных схем, в том числе с участием дропперов. ИНН является постоянным и неизменным идентификатором, в отличие от паспорта или номера телефона. Это позволит сопоставлять операции одного человека в разных банках и выявлять подозрительные связи между транзакциями, которые раньше могли быть разделены."Для большинства граждан изменения, как ожидается, не потребуют дополнительных действий: банки смогут обновлять данные самостоятельно на основе информации из баз ФНС. Нововведение сделает финансовые операции более прозрачными для государства и продолжит общий курс на цифровизацию контроля переводов", — пояснил Гамзаев.Поэтапное введение обязательного ИНН для переводов в Системе быстрых платежей стартует с июля 2026 года. Данный шаг станет частью масштабной подготовки к внедрению платформы "Антидроп", запуск которой запланирован на 2027 год. Согласно новым требованиям, ИНН будет обязательным реквизитом при оформлении любого счета, и это касается не только новых вкладов, но и уже действующих. Кредитные организации получат право самостоятельно запрашивать и сверять ИНН клиентов по базе ФНС.ИНН призван стать универсальным идентификатором, который позволит отслеживать движение средств по счетам во всех банках страны, что существенно повысит прозрачность и эффективность контроля подозрительных операций. Для рядовых клиентов банковская идентификация усложнится несущественно: ИНН будет включён в стандартный пакет документов, наряду с паспортом.

https://1prime.ru/20260511/protsenty-869786964.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банковский вклад, инн