https://1prime.ru/20260518/ipoteka-870012301.html

ВТБ снизил средние ставки по комбинированной ипотеке

ВТБ снизил средние ставки по комбинированной ипотеке - 18.05.2026, ПРАЙМ

ВТБ снизил средние ставки по комбинированной ипотеке

ВТБ с 18 мая снизил на 0,5 п.п. средние ставки по комбинированной программе ипотеки в сочетании с семейной ипотекой, сообщает пресс-служба банка. | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T09:05+0300

2026-05-18T09:05+0300

2026-05-18T09:05+0300

недвижимость

банки

бизнес

москва

рф

московская область

алексей охорзин

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/83630/91/836309120_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_345bf820e709bb6fa4e239118b04a8ed.jpg

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. ВТБ с 18 мая снизил на 0,5 п.п. средние ставки по комбинированной программе ипотеки в сочетании с семейной ипотекой, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ с 18 мая снизил на 0,5 п.п. средние ставки по комбинированной программе ипотеки в сочетании с семейной ипотекой", - говорится в сообщении. Условия действуют на кредиты при сумме займа от 13 миллионов рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 9 миллионов рублей – в остальных субъектах РФ, уточняется там. Так, минимальные ставки по комбинированным программам начинаются от 6,97% годовых при сочетании с семейной ипотекой и сумме кредита от 12,15 миллиона рублей в Москве и от 6,15 миллиона рублей в других субъектах РФ. А для "IT-ипотеки" действует ставка от 6,99% годовых. "Вслед за улучшением условий по стандартной ипотеке банки начинают активнее настраивать комбинированные программы. Это напрямую влияет на рыночную ипотеку — именно здесь сейчас складывается основной потенциал спроса", – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. Клиенты получают возможность сократить свой ежемесячный платеж за счет льготной госпрограммы, но при этом не терять в сумме кредита, заключил он.

https://1prime.ru/20260514/tsb-869912572.html

москва

рф

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, банки, бизнес, москва, рф, московская область, алексей охорзин, втб