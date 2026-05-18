ВТБ снизил средние ставки по комбинированной ипотеке
2026-05-18T09:05+0300
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. ВТБ с 18 мая снизил на 0,5 п.п. средние ставки по комбинированной программе ипотеки в сочетании с семейной ипотекой, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ с 18 мая снизил на 0,5 п.п. средние ставки по комбинированной программе ипотеки в сочетании с семейной ипотекой", - говорится в сообщении. Условия действуют на кредиты при сумме займа от 13 миллионов рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 9 миллионов рублей – в остальных субъектах РФ, уточняется там. Так, минимальные ставки по комбинированным программам начинаются от 6,97% годовых при сочетании с семейной ипотекой и сумме кредита от 12,15 миллиона рублей в Москве и от 6,15 миллиона рублей в других субъектах РФ. А для "IT-ипотеки" действует ставка от 6,99% годовых. "Вслед за улучшением условий по стандартной ипотеке банки начинают активнее настраивать комбинированные программы. Это напрямую влияет на рыночную ипотеку — именно здесь сейчас складывается основной потенциал спроса", – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. Клиенты получают возможность сократить свой ежемесячный платеж за счет льготной госпрограммы, но при этом не терять в сумме кредита, заключил он.
ВТБ снизил на 0,5 п.п. средние ставки по комбинированной ипотеке
