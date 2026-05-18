https://1prime.ru/20260518/irak-870009442.html

В Ираке обнаружили еще одну израильскую военную базу

В Ираке обнаружили еще одну израильскую военную базу - 18.05.2026, ПРАЙМ

В Ираке обнаружили еще одну израильскую военную базу

Еще одну израильскую военную базу обнаружили на территории Ирака, утверждает газета New York Times со ссылкой на иракских и других региональных чиновников. | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T06:15+0300

2026-05-18T06:15+0300

2026-05-18T06:24+0300

общество

экономика

мировая экономика

ирак

израиль

иран

new york times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870009442.jpg?1779074664

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Еще одну израильскую военную базу обнаружили на территории Ирака, утверждает газета New York Times со ссылкой на иракских и других региональных чиновников. В начале мая газета Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждала, что власти Израиля разместили секретную военную базу в пустыне в Ираке для нанесения авиационных ударов по Ирану летом 2025 года. New York Times уточняет со ссылкой на иракских и региональных чиновников, что "охраняемый военный объект Израиля" был обнаружен пастухом Авадом аль-Шаммари. По данным издания, мужчина связался с иракскими вооруженными силами, которым он рассказал о военных, вертолетах и палатках, которые увидел на территории объекта. Как рассказали газете очевидцы, пастух впоследствии погиб в результате обстрела его машины с вертолета. Родственник аль-Шаммари подтвердил эту информацию. "База, на которую наткнулся аль-Шаммари... использовалась во время 12-дневной войны против Тегерана в июне 2025 года", - сообщает газета со ссылкой на представителей службы безопасности одной из стран региона. Издание утверждает, что израильские военные более года создавали скрытый объект на территории Ирака для проведения операций против Ирана. По словам одного из региональных чиновников, израильские военные начали подготовку к созданию базы еще в 2024 году. Два региональных чиновника из службы безопасности также заявили, что база использовалась Израилем для оказания поддержки с воздуха, дозаправки и медицинской помощи. "Она (база - ред.) была предусмотрена только для временного присутствия для помощи в военных операциях", - говорится в публикации. Иракский чиновник подтвердил New York Times существование объекта, отметив, что база находится в западном пустынном регионе страны.

ирак

израиль

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, ирак, израиль, иран, new york times