Иран пригрозил вывести из строя все базы США на юге Персидского залива - 18.05.2026, ПРАЙМ
Иран пригрозил вывести из строя все базы США на юге Персидского залива
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Иран намерен вывести из строя все американские военные базы, расположенные на юге Персидского залива, заявил центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари. "За последние 24 часа ВМС КСИР не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы", — отметил он в соцсети X.Зольфагари подчеркнул, что руководство исламской республики собирается установить "новый порядок". В воскресенье агентство Fars сообщило, что на мирное предложение Тегерана Вашингтон ответил, выдвинув пять условий. Среди них отказ от требования репараций и разморозки даже четверти заблокированных иранских средств, депортация из Ирана и передача Соединённым Штатам 400 килограммов урана, функционирование только одного ядерного объекта на территории страны и приостановка военных действий в зависимости от результатов переговоров. Все эти условия, по сути, идут вразрез с проектом соглашения, который Иран неоднократно направлял США. В последней версии документа Тегеран настаивает на прекращении боевых действий на всех фронтах, снятии санкций, разморозке иранских активов, компенсации ущерба от конфликтов и признании суверенитета Ирана над Ормузским проливом.
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Иран намерен вывести из строя все американские военные базы, расположенные на юге Персидского залива, заявил центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"За последние 24 часа ВМС КСИР не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы", — отметил он в соцсети X.
Зольфагари подчеркнул, что руководство исламской республики собирается установить "новый порядок".
В воскресенье агентство Fars сообщило, что на мирное предложение Тегерана Вашингтон ответил, выдвинув пять условий. Среди них отказ от требования репараций и разморозки даже четверти заблокированных иранских средств, депортация из Ирана и передача Соединённым Штатам 400 килограммов урана, функционирование только одного ядерного объекта на территории страны и приостановка военных действий в зависимости от результатов переговоров.
Все эти условия, по сути, идут вразрез с проектом соглашения, который Иран неоднократно направлял США. В последней версии документа Тегеран настаивает на прекращении боевых действий на всех фронтах, снятии санкций, разморозке иранских активов, компенсации ущерба от конфликтов и признании суверенитета Ирана над Ормузским проливом.
