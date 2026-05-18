Иран пригрозил вывести из строя все базы США на юге Персидского залива

Иран намерен вывести из строя все американские военные базы, расположенные на юге Персидского залива, заявил центрального штаба военного командования страны... | 18.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Иран намерен вывести из строя все американские военные базы, расположенные на юге Персидского залива, заявил центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари. "За последние 24 часа ВМС КСИР не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы", — отметил он в соцсети X.Зольфагари подчеркнул, что руководство исламской республики собирается установить "новый порядок". В воскресенье агентство Fars сообщило, что на мирное предложение Тегерана Вашингтон ответил, выдвинув пять условий. Среди них отказ от требования репараций и разморозки даже четверти заблокированных иранских средств, депортация из Ирана и передача Соединённым Штатам 400 килограммов урана, функционирование только одного ядерного объекта на территории страны и приостановка военных действий в зависимости от результатов переговоров. Все эти условия, по сути, идут вразрез с проектом соглашения, который Иран неоднократно направлял США. В последней версии документа Тегеран настаивает на прекращении боевых действий на всех фронтах, снятии санкций, разморозке иранских активов, компенсации ущерба от конфликтов и признании суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

