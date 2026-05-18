https://1prime.ru/20260518/kallas-870021617.html

"Мечта" Каллас в отношении России вызвала недоумение на Западе

"Мечта" Каллас в отношении России вызвала недоумение на Западе - 18.05.2026, ПРАЙМ

"Мечта" Каллас в отношении России вызвала недоумение на Западе

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не может предложить приемлемого для России переговорщика, так как мечтает о военном поражение Москвы, заявил депутат... | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T17:31+0300

2026-05-18T17:31+0300

2026-05-18T17:32+0300

германия

россия

москва

европа

марио драги

герхард шредер

кая каллас

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не может предложить приемлемого для России переговорщика, так как мечтает о военном поражение Москвы, заявил депутат Европарламента Иван Давид в интервью газете Parlamentní listy.На прошлой неделе чиновница отвергла кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. "Решений в виде мира с компромиссами никто не ищет, а говорят о "справедливом" мире, имея в виду капитуляцию России и вынужденное принятие ею условий как побежденной стороны. <…> Каллас живет мечтой о военном поражении Москвы. Переговорщик с предложением о капитуляции, вероятно, не подошел бы. Трудно найти приемлемого в отношении России партнера, который предложил бы такой "справедливый мир", — считает депутат.В понедельник издание Politico сообщило, что Каллас также исключила себя из числа потенциальных переговорщиков для обсуждений с Россией. Среди возможных кандидатур упоминаются экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Однако позже представитель Драги назвал это журналистскими предположениями. Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о потенциальных партнёрах для переговоров с Европой, сказал, что предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, но отметил, что европейцы должны выбрать лидера, которому они доверяют и кто не высказывался резко в адрес России. Путин добавил, что это именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.

https://1prime.ru/20260517/kallas-870001380.html

https://1prime.ru/20260514/kallas-869912853.html

германия

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, россия, москва, европа, марио драги, герхард шредер, кая каллас, politico