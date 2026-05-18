"Мечта" Каллас в отношении России вызвала недоумение на Западе - 18.05.2026, ПРАЙМ
"Мечта" Каллас в отношении России вызвала недоумение на Западе
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не может предложить приемлемого для России переговорщика, так как мечтает о военном поражение Москвы, заявил депутат Европарламента Иван Давид в интервью газете Parlamentní listy.На прошлой неделе чиновница отвергла кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. "Решений в виде мира с компромиссами никто не ищет, а говорят о "справедливом" мире, имея в виду капитуляцию России и вынужденное принятие ею условий как побежденной стороны. &lt;…&gt; Каллас живет мечтой о военном поражении Москвы. Переговорщик с предложением о капитуляции, вероятно, не подошел бы. Трудно найти приемлемого в отношении России партнера, который предложил бы такой "справедливый мир", — считает депутат.В понедельник издание Politico сообщило, что Каллас также исключила себя из числа потенциальных переговорщиков для обсуждений с Россией. Среди возможных кандидатур упоминаются экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Однако позже представитель Драги назвал это журналистскими предположениями. Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о потенциальных партнёрах для переговоров с Европой, сказал, что предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, но отметил, что европейцы должны выбрать лидера, которому они доверяют и кто не высказывался резко в адрес России. Путин добавил, что это именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не может предложить приемлемого для России переговорщика, так как мечтает о военном поражение Москвы, заявил депутат Европарламента Иван Давид в интервью газете Parlamentní listy.
На прошлой неделе чиновница отвергла кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
"Решений в виде мира с компромиссами никто не ищет, а говорят о "справедливом" мире, имея в виду капитуляцию России и вынужденное принятие ею условий как побежденной стороны. <…> Каллас живет мечтой о военном поражении Москвы. Переговорщик с предложением о капитуляции, вероятно, не подошел бы. Трудно найти приемлемого в отношении России партнера, который предложил бы такой "справедливый мир", — считает депутат.
В понедельник издание Politico сообщило, что Каллас также исключила себя из числа потенциальных переговорщиков для обсуждений с Россией. Среди возможных кандидатур упоминаются экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Однако позже представитель Драги назвал это журналистскими предположениями.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о потенциальных партнёрах для переговоров с Европой, сказал, что предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, но отметил, что европейцы должны выбрать лидера, которому они доверяют и кто не высказывался резко в адрес России. Путин добавил, что это именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.
