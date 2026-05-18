Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое заявление Каллас о России вызвало бурную реакцию на Западе - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/kallas-870024346.html
Новое заявление Каллас о России вызвало бурную реакцию на Западе
Новое заявление Каллас о России вызвало бурную реакцию на Западе - 18.05.2026, ПРАЙМ
Новое заявление Каллас о России вызвало бурную реакцию на Западе
Читатели латвийского издания Baltus Balss раскритиковали заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы желании России, США и Китая разобщить страны Европы. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T23:10+0300
2026-05-18T23:10+0300
европа
сша
китай
кая каллас
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Читатели латвийского издания Baltus Balss раскритиковали заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы желании России, США и Китая разобщить страны Европы."Европа своими правилами и запретами уничтожит себя сама. ЕС превратился в чиновничьего урода, который жрет себя сам. В Брюсселе уже скоро места не будет от бывших и настоящих чинуш", — написал комментатор."ЕС слабый и сильным никогда не будет, потому что это сборище стран. Лебедь, рак и щука. И всю экономику свою сами убиваете своим зеленым курсом", — отметил другой."Когда вошли недоразвитые страны Балтии, Румыния и Болгария, судьба Евросоюза стала очевидной. Когда дочь эстонского коммунистического босса вошла в руководство вместе с полоумной Урсулой фон дер Ляйен, судьба ЕС стала неизбежной, и он обречен на распад!" — поделился мнением еще один пользователь."Тридцать три года понадобилось, чтобы понять, что никому не нужен союзник с сильной экономикой, нужен холоп и попрошайка. Европа это делала со странами бывшего Варшавского договора, а американцы, в свою очередь, с Европой (притча о копании другому ямы в действии)", — заключил другой читатель.Издание Politico 17 мая процитировало Каллас, которая заявила о якобы заинтересованности России, США и Китая в разобщенной Европе, поскольку вместе страны объединения "гораздо сильнее".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html
https://1prime.ru/20260518/zakharova-870024206.html
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
европа
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_133d536991b36e43aa555944e10b82d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, сша, китай, кая каллас, урсула фон дер ляйен, ес
ЕВРОПА, США, КИТАЙ, Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
23:10 18.05.2026
 

Новое заявление Каллас о России вызвало бурную реакцию на Западе

© AP Photo / Mohd RasfanКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Mohd Rasfan
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Читатели латвийского издания Baltus Balss раскритиковали заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы желании России, США и Китая разобщить страны Европы.
"Европа своими правилами и запретами уничтожит себя сама. ЕС превратился в чиновничьего урода, который жрет себя сам. В Брюсселе уже скоро места не будет от бывших и настоящих чинуш", — написал комментатор.
Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
"Мы обречены". Парад Победы в Москве вызвал бурную реакцию в Сети
9 мая, 22:50
"ЕС слабый и сильным никогда не будет, потому что это сборище стран. Лебедь, рак и щука. И всю экономику свою сами убиваете своим зеленым курсом", — отметил другой.
"Когда вошли недоразвитые страны Балтии, Румыния и Болгария, судьба Евросоюза стала очевидной. Когда дочь эстонского коммунистического босса вошла в руководство вместе с полоумной Урсулой фон дер Ляйен, судьба ЕС стала неизбежной, и он обречен на распад!" — поделился мнением еще один пользователь.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Захарова резко отреагировала на истерику Пашиняна
Вчера, 23:07
"Тридцать три года понадобилось, чтобы понять, что никому не нужен союзник с сильной экономикой, нужен холоп и попрошайка. Европа это делала со странами бывшего Варшавского договора, а американцы, в свою очередь, с Европой (притча о копании другому ямы в действии)", — заключил другой читатель.
Издание Politico 17 мая процитировало Каллас, которая заявила о якобы заинтересованности России, США и Китая в разобщенной Европе, поскольку вместе страны объединения "гораздо сильнее".
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста
1 мая, 22:38
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕВРОПАСШАКИТАЙКая КалласУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала