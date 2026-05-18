Новое заявление Каллас о России вызвало бурную реакцию на Западе
Читатели латвийского издания Baltus Balss раскритиковали заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы желании России, США и Китая разобщить страны Европы. | 18.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Читатели латвийского издания Baltus Balss раскритиковали заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы желании России, США и Китая разобщить страны Европы."Европа своими правилами и запретами уничтожит себя сама. ЕС превратился в чиновничьего урода, который жрет себя сам. В Брюсселе уже скоро места не будет от бывших и настоящих чинуш", — написал комментатор."ЕС слабый и сильным никогда не будет, потому что это сборище стран. Лебедь, рак и щука. И всю экономику свою сами убиваете своим зеленым курсом", — отметил другой."Когда вошли недоразвитые страны Балтии, Румыния и Болгария, судьба Евросоюза стала очевидной. Когда дочь эстонского коммунистического босса вошла в руководство вместе с полоумной Урсулой фон дер Ляйен, судьба ЕС стала неизбежной, и он обречен на распад!" — поделился мнением еще один пользователь."Тридцать три года понадобилось, чтобы понять, что никому не нужен союзник с сильной экономикой, нужен холоп и попрошайка. Европа это делала со странами бывшего Варшавского договора, а американцы, в свою очередь, с Европой (притча о копании другому ямы в действии)", — заключил другой читатель.Издание Politico 17 мая процитировало Каллас, которая заявила о якобы заинтересованности России, США и Китая в разобщенной Европе, поскольку вместе страны объединения "гораздо сильнее".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
