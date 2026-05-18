https://1prime.ru/20260518/kazahstan-870009999.html
Казахстан намерен привлечь $1,1 миллиарда в угольную отрасль в 2026 году
Казахстан намерен привлечь $1,1 миллиарда в угольную отрасль в 2026 году - 18.05.2026, ПРАЙМ
Казахстан намерен привлечь $1,1 миллиарда в угольную отрасль в 2026 году
Казахстан намерен привлечь 1,1 миллиарда долларов в угольную отрасль в 2026 году, сообщает в понедельник министерство энергетики республики. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T07:03+0300
2026-05-18T07:03+0300
2026-05-18T07:03+0300
энергетика
экономика
промышленность
казахстан
польша
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870009999.jpg?1779077033
АСТАНА, 18 мая - ПРАЙМ. Казахстан намерен привлечь 1,1 миллиарда долларов в угольную отрасль в 2026 году, сообщает в понедельник министерство энергетики республики.
"Ведется системная работа по привлечению инвестиций в угольную отрасль. В 2025 году объем инвестиций, согласно рабочим программам к контрактам, составил 305 миллиардов тенге (648,8 миллиона долларов - ред.) , а в 2026 году ожидается привлечение порядка 553 миллиардов тенге (1,1 миллиарда долларов - ред.) инвестиций", - говорится в сообщении.
В казахстанском минэнерго отметили, что по итогам 2025 года объем добычи угля в Казахстане составил 115 миллиона тонн, что на 7% выше показателя 2024 года. Сообщается, что на внутреннее потребление и коммунально-бытовые нужды было направлено 85 миллионов тонн угля, экспорт составил 30 миллионов тонн, в 2026 году добыча угля планируется на уровне 128,9 миллиона тонн.
В ведомстве уточнили, что основные направления экспорта казахстанского угля - "Россия, Польша, Узбекистан, Турция, Индия, Малайзия и другие страны".
Казахстан входит в число мировых лидеров по запасам угля, занимая 10 место в мире. Общий объем запасов составляет 33,6 миллиарда тонн, что при текущих объемах добычи обеспечивает страну ресурсами более чем на 300 лет.
казахстан
польша
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, казахстан, польша, узбекистан
Энергетика, Экономика, Промышленность, КАЗАХСТАН, ПОЛЬША, УЗБЕКИСТАН
Казахстан намерен привлечь $1,1 миллиарда в угольную отрасль в 2026 году
Казахстан намерен привлечь $1,1 миллиарда в угольную отрасль в 2026 году
АСТАНА, 18 мая - ПРАЙМ. Казахстан намерен привлечь 1,1 миллиарда долларов в угольную отрасль в 2026 году, сообщает в понедельник министерство энергетики республики.
"Ведется системная работа по привлечению инвестиций в угольную отрасль. В 2025 году объем инвестиций, согласно рабочим программам к контрактам, составил 305 миллиардов тенге (648,8 миллиона долларов - ред.) , а в 2026 году ожидается привлечение порядка 553 миллиардов тенге (1,1 миллиарда долларов - ред.) инвестиций", - говорится в сообщении.
В казахстанском минэнерго отметили, что по итогам 2025 года объем добычи угля в Казахстане составил 115 миллиона тонн, что на 7% выше показателя 2024 года. Сообщается, что на внутреннее потребление и коммунально-бытовые нужды было направлено 85 миллионов тонн угля, экспорт составил 30 миллионов тонн, в 2026 году добыча угля планируется на уровне 128,9 миллиона тонн.
В ведомстве уточнили, что основные направления экспорта казахстанского угля - "Россия, Польша, Узбекистан, Турция, Индия, Малайзия и другие страны".
Казахстан входит в число мировых лидеров по запасам угля, занимая 10 место в мире. Общий объем запасов составляет 33,6 миллиарда тонн, что при текущих объемах добычи обеспечивает страну ресурсами более чем на 300 лет.