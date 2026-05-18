Казахстан намерен привлечь $1,1 миллиарда в угольную отрасль в 2026 году
АСТАНА, 18 мая - ПРАЙМ. Казахстан намерен привлечь 1,1 миллиарда долларов в угольную отрасль в 2026 году, сообщает в понедельник министерство энергетики республики. "Ведется системная работа по привлечению инвестиций в угольную отрасль. В 2025 году объем инвестиций, согласно рабочим программам к контрактам, составил 305 миллиардов тенге (648,8 миллиона долларов - ред.) , а в 2026 году ожидается привлечение порядка 553 миллиардов тенге (1,1 миллиарда долларов - ред.) инвестиций", - говорится в сообщении. В казахстанском минэнерго отметили, что по итогам 2025 года объем добычи угля в Казахстане составил 115 миллиона тонн, что на 7% выше показателя 2024 года. Сообщается, что на внутреннее потребление и коммунально-бытовые нужды было направлено 85 миллионов тонн угля, экспорт составил 30 миллионов тонн, в 2026 году добыча угля планируется на уровне 128,9 миллиона тонн. В ведомстве уточнили, что основные направления экспорта казахстанского угля - "Россия, Польша, Узбекистан, Турция, Индия, Малайзия и другие страны". Казахстан входит в число мировых лидеров по запасам угля, занимая 10 место в мире. Общий объем запасов составляет 33,6 миллиарда тонн, что при текущих объемах добычи обеспечивает страну ресурсами более чем на 300 лет.
07:03 18.05.2026
 
