Хуснуллин рассказал, насколько отложили стройку трассы Джубга — Сочи

2026-05-18T08:29+0300

КАЗАНЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Строительство скоростной автотрассы Джубга - Сочи отложено на 1-2 года, проектирование в этот период времени будет продолжаться, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как уточнил вице-премьер, сейчас продолжается подготовка проектно-сметной документации. "По мере того, как подготовим проект планировки, мы разделили его на восемь этапов, посчитаем экономический и транспортный эффект от каждого этапа. В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы. Если позволит финансовая ситуация, реализуем все этапы. Поэтому мы не отказываемся от этого проекта, а просто несколько сдвигаем его вправо на 1-2 года", - сказал Хуснуллин в интервью РИА Новости на международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум". При этом, обратил внимание вице-премьер, строительство обхода Адлера - одного из этапов будущей автотрассы будет продолжаться "несмотря ни на что". "Это восемь километров тоннеля - самая напряженная часть внутри Сочи по дороге на Красную Поляну и в аэропорт. Здесь у нас работа идет, у нас полностью есть проектно-сметная документация, заказаны два больших новых щита в Китае, которые изготовлены и готовятся к отгрузке", - подчеркнул он. В конце марта Хуснуллин заявил о приостановке строительстве автотрассы Джубга - Сочи из-за вопросов финансирования. Тогда он также сообщил, что высокая ключевая ставка в России пока не позволяет начинать новые дорожные проекты с привлечением внебюджетного финансирования. Новая скоростная автомагистраль Джубга - Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также он давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут. XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.

