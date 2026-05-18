Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин рассказал, насколько отложили стройку трассы Джубга — Сочи - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/khusnullin-870011515.html
Хуснуллин рассказал, насколько отложили стройку трассы Джубга — Сочи
Хуснуллин рассказал, насколько отложили стройку трассы Джубга — Сочи - 18.05.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал, насколько отложили стройку трассы Джубга — Сочи
Строительство скоростной автотрассы Джубга - Сочи отложено на 1-2 года, проектирование в этот период времени будет продолжаться, заявил в интервью РИА Новости... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T08:29+0300
2026-05-18T08:29+0300
бизнес
россия
сочи
рф
адлер
марат хуснуллин
владимир путин
федеральное собрание
https://cdnn.1prime.ru/img/80441/65/804416596_0:189:2692:1703_1920x0_80_0_0_06fd5def99a9bfc309003d844f6ec652.jpg
КАЗАНЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Строительство скоростной автотрассы Джубга - Сочи отложено на 1-2 года, проектирование в этот период времени будет продолжаться, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как уточнил вице-премьер, сейчас продолжается подготовка проектно-сметной документации. "По мере того, как подготовим проект планировки, мы разделили его на восемь этапов, посчитаем экономический и транспортный эффект от каждого этапа. В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы. Если позволит финансовая ситуация, реализуем все этапы. Поэтому мы не отказываемся от этого проекта, а просто несколько сдвигаем его вправо на 1-2 года", - сказал Хуснуллин в интервью РИА Новости на международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум". При этом, обратил внимание вице-премьер, строительство обхода Адлера - одного из этапов будущей автотрассы будет продолжаться "несмотря ни на что". "Это восемь километров тоннеля - самая напряженная часть внутри Сочи по дороге на Красную Поляну и в аэропорт. Здесь у нас работа идет, у нас полностью есть проектно-сметная документация, заказаны два больших новых щита в Китае, которые изготовлены и готовятся к отгрузке", - подчеркнул он. В конце марта Хуснуллин заявил о приостановке строительстве автотрассы Джубга - Сочи из-за вопросов финансирования. Тогда он также сообщил, что высокая ключевая ставка в России пока не позволяет начинать новые дорожные проекты с привлечением внебюджетного финансирования. Новая скоростная автомагистраль Джубга - Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также он давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут. XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
https://1prime.ru/20260514/dorogi-869926125.html
сочи
рф
адлер
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80441/65/804416596_86:0:2606:1890_1920x0_80_0_0_dcf2e04070e9cc12bbfdb710f2059655.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сочи, рф, адлер, марат хуснуллин, владимир путин, федеральное собрание
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, РФ, АДЛЕР, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Федеральное собрание
08:29 18.05.2026
 
Хуснуллин рассказал, насколько отложили стройку трассы Джубга — Сочи

Хуснуллин: строительство скоростной трассы Джубга — Сочи отложили на 1-2 года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтроительство дороги
Строительство дороги - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Строительство дороги. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Строительство скоростной автотрассы Джубга - Сочи отложено на 1-2 года, проектирование в этот период времени будет продолжаться, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Как уточнил вице-премьер, сейчас продолжается подготовка проектно-сметной документации.
"По мере того, как подготовим проект планировки, мы разделили его на восемь этапов, посчитаем экономический и транспортный эффект от каждого этапа. В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы. Если позволит финансовая ситуация, реализуем все этапы. Поэтому мы не отказываемся от этого проекта, а просто несколько сдвигаем его вправо на 1-2 года", - сказал Хуснуллин в интервью РИА Новости на международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум".
При этом, обратил внимание вице-премьер, строительство обхода Адлера - одного из этапов будущей автотрассы будет продолжаться "несмотря ни на что".
"Это восемь километров тоннеля - самая напряженная часть внутри Сочи по дороге на Красную Поляну и в аэропорт. Здесь у нас работа идет, у нас полностью есть проектно-сметная документация, заказаны два больших новых щита в Китае, которые изготовлены и готовятся к отгрузке", - подчеркнул он.
Последствия паводка - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Правительство выделит около 1,8 миллиарда рублей на восстановление дорог
14 мая, 14:07
В конце марта Хуснуллин заявил о приостановке строительстве автотрассы Джубга - Сочи из-за вопросов финансирования. Тогда он также сообщил, что высокая ключевая ставка в России пока не позволяет начинать новые дорожные проекты с привлечением внебюджетного финансирования.
Новая скоростная автомагистраль Джубга - Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также он давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
 
БизнесРОССИЯСОЧИРФАДЛЕРМарат ХуснуллинВладимир ПутинФедеральное собрание
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала