https://1prime.ru/20260518/kiev-870009924.html

В Киеве подтвердили распространение хантавируса на сумском направлении

В Киеве подтвердили распространение хантавируса на сумском направлении - 18.05.2026, ПРАЙМ

В Киеве подтвердили распространение хантавируса на сумском направлении

В Киеве подтвердили, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T06:54+0300

2026-05-18T06:54+0300

2026-05-18T06:54+0300

общество

здоровье

киев

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870009924.jpg?1779076488

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. В Киеве подтвердили, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Киевский врач Ирина Семенова заявила, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус. По информации медика, на украинских позициях на данном участке фронта "грызуны, антисанитария и ослабленный иммунитет", что способствует распространению заболевания", - сообщил источник. Ранее в силовых структурах сообщали РИА Новости, что украинские пограничники в Черниговской области несут регулярные потери от хантавируса. Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, киев, всу