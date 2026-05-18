https://1prime.ru/20260518/kiev-870009924.html
В Киеве подтвердили распространение хантавируса на сумском направлении
В Киеве подтвердили распространение хантавируса на сумском направлении - 18.05.2026, ПРАЙМ
В Киеве подтвердили распространение хантавируса на сумском направлении
В Киеве подтвердили, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T06:54+0300
2026-05-18T06:54+0300
2026-05-18T06:54+0300
общество
здоровье
киев
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870009924.jpg?1779076488
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. В Киеве подтвердили, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Киевский врач Ирина Семенова заявила, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус. По информации медика, на украинских позициях на данном участке фронта "грызуны, антисанитария и ослабленный иммунитет", что способствует распространению заболевания", - сообщил источник.
Ранее в силовых структурах сообщали РИА Новости, что украинские пограничники в Черниговской области несут регулярные потери от хантавируса.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , здоровье, киев, всу
Общество , Здоровье, Киев, ВСУ
В Киеве подтвердили распространение хантавируса на сумском направлении
В Киеве подтвердили, что на Сумском направлении среди военных ВСУ распространен хантавирус
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. В Киеве подтвердили, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Киевский врач Ирина Семенова заявила, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус. По информации медика, на украинских позициях на данном участке фронта "грызуны, антисанитария и ослабленный иммунитет", что способствует распространению заболевания", - сообщил источник.
Ранее в силовых структурах сообщали РИА Новости, что украинские пограничники в Черниговской области несут регулярные потери от хантавируса.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.