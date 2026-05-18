Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве подтвердили распространение хантавируса на сумском направлении - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/kiev-870009924.html
В Киеве подтвердили распространение хантавируса на сумском направлении
В Киеве подтвердили распространение хантавируса на сумском направлении - 18.05.2026, ПРАЙМ
В Киеве подтвердили распространение хантавируса на сумском направлении
В Киеве подтвердили, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T06:54+0300
2026-05-18T06:54+0300
общество
здоровье
киев
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870009924.jpg?1779076488
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. В Киеве подтвердили, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Киевский врач Ирина Семенова заявила, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус. По информации медика, на украинских позициях на данном участке фронта "грызуны, антисанитария и ослабленный иммунитет", что способствует распространению заболевания", - сообщил источник. Ранее в силовых структурах сообщали РИА Новости, что украинские пограничники в Черниговской области несут регулярные потери от хантавируса. Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, киев, всу
Общество , Здоровье, Киев, ВСУ
06:54 18.05.2026
 
В Киеве подтвердили распространение хантавируса на сумском направлении

В Киеве подтвердили, что на Сумском направлении среди военных ВСУ распространен хантавирус

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. В Киеве подтвердили, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Киевский врач Ирина Семенова заявила, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус. По информации медика, на украинских позициях на данном участке фронта "грызуны, антисанитария и ослабленный иммунитет", что способствует распространению заболевания", - сообщил источник.
Ранее в силовых структурах сообщали РИА Новости, что украинские пограничники в Черниговской области несут регулярные потери от хантавируса.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
 
ОбществоЗдоровьеКиевВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала