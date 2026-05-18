Китай наградил бывшего посла России медалью "Выдающийся дипломат"

2026-05-18T06:06+0300

ПЕКИН, 18 мая - ПРАЙМ. Китайские власти наградили первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывшего посла России в Китае Андрея Денисова медалью за выдающиеся дипломатические заслуги, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник в здании МИД КНР в Пекине состоялась торжественная церемония награждения иностранных дипломатов медалью "Выдающийся дипломат". Всего медали из рук главы внешнеполитического ведомства Китая Ван И получили восемь человек. Ван И, выступая перед началом церемонии, отметил, что МИД КНР специально утвердил медаль "Выдающийся дипломат" для выражения признательности и благодарности. "Послы служат мостом и связующим звеном в дружественных контактах между государствами… тщательно организуя встречи на высшем уровне и важнейшие дипломатические мероприятия, вы выступаете строителями двусторонних отношений", - сказал Ван И, обращаясь к иностранным дипломатам. Денисов в своей речи отметил, что сегодня отношения между Россией и Китаем, по оценке глав двух государств, достигли наивысшего уровня в истории. "Могу лишь гордиться тем, что в этом есть и мой скромный вклад", - сказал Денисов, выступая с речью на церемонии. Дипломат добавил, что сегодня взгляды Москвы и Пекина в отношении практически всех актуальных вопросов едины или близки. "Убежден, что начинающийся завтра визит в Китай президента России Владимира Владимировича Путина вновь это подтвердит", - сказал Денисов. Андрей Денисов занимал пост посла России в Китае с 2013 по 2022 годы.

