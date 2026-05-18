В Китае усилят меры по оптимизации возврата налогов при выезде из страны

Власти Китая усилят меры по оптимизации системы возврата налогов при выезде из страны для стимуляции потребления со стороны иностранных туристов

2026-05-18T07:52+0300

ПЕКИН, 18 мая - ПРАЙМ. Власти Китая усилят меры по оптимизации системы возврата налогов при выезде из страны для стимуляции потребления со стороны иностранных туристов, следует из сообщения, опубликованного на сайте Госсовета КНР. Как отмечается в тексте, 18 мая министерство коммерции КНР совместно с другими китайскими ведомствами разослало уведомление о дополнительных мерах по оптимизации системы возврата налогов при выезде из страны с целью расширения потребления со стороны иностранных туристов. Предлагаемые меры, в частности, включают в себя расширение сети магазинов tax free, переход на систему выборочного контроля в случае, когда речь идет о покупках на небольшие суммы, а также оптимизацию сервиса по возврату налога непосредственно сразу после совершения покупки. Согласно тексту уведомления, китайским регионам предлагается выбрать ключевые торговые районы, туристические зоны, рынки и пункты пересечения границы с большим количеством иностранных туристов, чтобы обеспечить практически полное покрытие магазинами tax free в соответствующих местах. Кроме того, с 1 июля этого года заявки на возврат налога по покупкам на сумму менее 10 тысяч юаней (около 1460 долларов - ред.) будут проверяться выборочно в случайном порядке. Для заявок на сумму 10 тысяч юаней и выше сохранится обязательная проверка каждой покупки. Помимо этого, с 1 июля таможенные органы и агентства по возврату налогов смогут подтверждать заявки и чеки онлайн, что позволит полностью перевести процедуру возврата налогов в безбумажный формат. Единый срок для выезда из страны после оформления услуги моментального налогового возврата продлен до 28 дней Власти Китая также предлагают создать специальные зоны обслуживания tax free на крупных выставках, например, на Кантонской ярмарке в Гуанчжоу или Китайской международной выставке потребительских товаров. Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин уделяет большое внимание обменам между жителями Китая и РФ, приветствует желание большего числа российских туристов воспользоваться безвизовым режимом для посещения Китая.

