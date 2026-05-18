Визит Путина в Китай вызвал истерику в США - 18.05.2026, ПРАЙМ
Визит Путина в Китай вызвал истерику в США
05:51 18.05.2026
 
Визит Путина в Китай вызвал истерику в США

Риттер: в КНР радушно примут Путина, в отличие от Трампа

Официальный визит президента Владимира Путина в Китай. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин всегда желанный гость в Китае, чего нельзя сказать о недавнем визите Дональда Трампа, отметил бывший разведчик Скотт Риттер в интервью с британским политиком Джорджем Гэллоуэем.

"Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай", — заявил он.

Риттер считает, что между лидерами России и Китая существует взаимное уважение и общее дело, тогда как США, по его мнению, только подрывают международный порядок и используют своих союзников.

"К сожалению, Соединенные Штаты — не друг никому. Россия и Китай будут работать вместе, несмотря на наши попытки их разделить", — подчеркнул Риттер.
Путин посетит Китай 19-20 мая. Лидеры обсудят отношения Москвы и Пекина, а также международные вопросы. По итогам переговоров планируется принятие совместного заявления и подписание пакета двусторонних документов.
Трамп побывал в КНР с государственным визитом 13-15 мая, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как писал портал Daily Beast, американский лидер не добился результатов ни по одному из вопросов, на решение которых была направлена поездка.
При этом отмечалось, что несмотря на заявления президента США о прогрессе по множеству задач, сам он так и не пояснил, какие именно вопросы были урегулированы.
 
