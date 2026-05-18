https://1prime.ru/20260518/kitay-870009200.html

На Западе оценили значение визита Путина в Китай

На Западе оценили значение визита Путина в Китай - 18.05.2026, ПРАЙМ

На Западе оценили значение визита Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай подчеркивает намерение Пекина подчеркнуть прочность партнерских отношений с Москвой, сообщает испанское издание | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T06:15+0300

2026-05-18T06:15+0300

2026-05-18T06:15+0300

мировая экономика

россия

китай

москва

запад

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761316_0:164:3056:1883_1920x0_80_0_0_2402dd4c3139e0979759f42f99b8baa9.jpg

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Китай подчеркивает намерение Пекина подчеркнуть прочность партнерских отношений с Москвой, сообщает испанское издание El Mundo."В отношениях с Москвой он (лидер КНР Си Цзиньпин — Прим. ред.) стремится показать, что стратегическое партнерство остается нерушимым, несмотря на давление со стороны Запада", — утверждается в статье.Газета отмечает, что, несмотря на усилия Запада изолировать Россию через санкции, Китай увеличил закупки российской нефти и газа, а также активизировал двустороннюю торговлю с Москвой.Путин собирается посетить Китай 19 и 20 мая. Главы государств обсудят отношения между Москвой и Пекином, а также международные вопросы. По итогам переговоров планируется издание совместного заявления и подписание ряда двусторонних соглашений.

https://1prime.ru/20260518/kitay-870008411.html

https://1prime.ru/20260518/vizit-870008216.html

китай

москва

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, китай, москва, запад, владимир путин, си цзиньпин