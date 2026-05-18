На Западе оценили значение визита Путина в Китай - 18.05.2026, ПРАЙМ
На Западе оценили значение визита Путина в Китай
Визит президента России Владимира Путина в Китай подчеркивает намерение Пекина подчеркнуть прочность партнерских отношений с Москвой, сообщает испанское издание | 18.05.2026, ПРАЙМ
06:15 18.05.2026
 
На Западе оценили значение визита Путина в Китай

El Mundo: визит Путина в Китай продемонстрирует нерушимость дружбы Москвы и Пекина

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Китай подчеркивает намерение Пекина подчеркнуть прочность партнерских отношений с Москвой, сообщает испанское издание El Mundo.

"В отношениях с Москвой он (лидер КНР Си Цзиньпин — Прим. ред.) стремится показать, что стратегическое партнерство остается нерушимым, несмотря на давление со стороны Запада", — утверждается в статье.
Газета отмечает, что, несмотря на усилия Запада изолировать Россию через санкции, Китай увеличил закупки российской нефти и газа, а также активизировал двустороннюю торговлю с Москвой.

Путин собирается посетить Китай 19 и 20 мая. Главы государств обсудят отношения между Москвой и Пекином, а также международные вопросы. По итогам переговоров планируется издание совместного заявления и подписание ряда двусторонних соглашений.
