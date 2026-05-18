На Западе забили тревогу на фоне приезда Путина в Китай

2026-05-18T16:51+0300

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Западные страны обеспокоены углублением отношений между Москвой и Пекином перед визитом Владимира Путина в Китай, о чем говорится в статье британской The Guardian. "Укрепление отношений между государствами вызывает беспокойство на Западе, особенно после того, как Россия начала военную операцию на Украине в 2022 году. <…> Путин и Си (Цзиньпин — прим. ред.) встречались более 40 раз, что намного больше количества встреч председателя КНР с западными лидерами", — сообщается в материале.Как указано в публикации, двусторонняя торговля между этими государствами достигла рекордного уровня с 2022 года. Президент Путин отправится в Китай 19-20 мая. Во время визита лидеры обсудят взаимодействие Москвы и Пекина и затронут международные темы. По завершении переговоров планируется подготовка совместного заявления и подписание нескольких двусторонних соглашений.

