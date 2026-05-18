Южная Корея увеличила импорт крабов из России
Южная Корея в апреле увеличила импорт крабов из России до 41 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T08:20+0300
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Южная Корея в апреле увеличила импорт крабов из России до 41 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, южнокорейские компании ввезли крабов из РФ на 41,3 миллиона долларов против 33,9 миллиона в марте. Таким образом, сумма импорта выросла на 22% в месячном выражении. Помимо крабов, Южная Корея увеличила закупки креветок из России - в 6 раз в месячном выражении, до 163 тысяч долларов. При этом российской рыбы корейцы в апреле ввезли меньше, чем в марте: импорт сократился на 7% в месячном выражении - до 46,9 миллиона долларов.
Южная Корея в апреле нарастила закупки крабов из России на 22%