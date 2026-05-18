Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Французская CMA CGM приостановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260518/kuba-870009117.html
Французская CMA CGM приостановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу
Французская CMA CGM приостановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу - 18.05.2026, ПРАЙМ
Французская CMA CGM приостановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу
Французская судоходная компания CMA CGM остановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу, передает агентство Рейтер со ссылкой на компанию. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T06:12+0300
2026-05-18T06:12+0300
бизнес
экономика
куба
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870009117.jpg?1779073946
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Французская судоходная компания CMA CGM остановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу, передает агентство Рейтер со ссылкой на компанию. "Французский судоходный гигант CMA CGM приостановил все заказы на Кубу и из Кубы", - пишет агентство, которому компания дала комментарий. Как отмечает агентство, свое решение фирма обосновала указом президента США Дональда Трампа от 1 мая. В CMA CGM добавили, что пристально наблюдают за ситуацией и будут адаптировать свои операции в соответствии с вводимыми правилами. О прекращении приема заказов на Кубу из-за указа Трампа ранее сообщил немецкий морской перевозчик Hapag-Lloyd. В мае Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
куба
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, куба, сша, дональд трамп
Бизнес, Экономика, КУБА, США, Дональд Трамп
06:12 18.05.2026
 
Французская CMA CGM приостановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу

CMA CGM приостановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Французская судоходная компания CMA CGM остановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу, передает агентство Рейтер со ссылкой на компанию.
"Французский судоходный гигант CMA CGM приостановил все заказы на Кубу и из Кубы", - пишет агентство, которому компания дала комментарий.
Как отмечает агентство, свое решение фирма обосновала указом президента США Дональда Трампа от 1 мая.
В CMA CGM добавили, что пристально наблюдают за ситуацией и будут адаптировать свои операции в соответствии с вводимыми правилами.
О прекращении приема заказов на Кубу из-за указа Трампа ранее сообщил немецкий морской перевозчик Hapag-Lloyd.
В мае Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
 
ЭкономикаБизнесКУБАСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала