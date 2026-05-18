https://1prime.ru/20260518/kuba-870009117.html

Французская CMA CGM приостановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу

Французская CMA CGM приостановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу - 18.05.2026, ПРАЙМ

Французская CMA CGM приостановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу

Французская судоходная компания CMA CGM остановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу, передает агентство Рейтер со ссылкой на компанию. | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T06:12+0300

2026-05-18T06:12+0300

2026-05-18T06:12+0300

бизнес

экономика

куба

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870009117.jpg?1779073946

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Французская судоходная компания CMA CGM остановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу, передает агентство Рейтер со ссылкой на компанию. "Французский судоходный гигант CMA CGM приостановил все заказы на Кубу и из Кубы", - пишет агентство, которому компания дала комментарий. Как отмечает агентство, свое решение фирма обосновала указом президента США Дональда Трампа от 1 мая. В CMA CGM добавили, что пристально наблюдают за ситуацией и будут адаптировать свои операции в соответствии с вводимыми правилами. О прекращении приема заказов на Кубу из-за указа Трампа ранее сообщил немецкий морской перевозчик Hapag-Lloyd. В мае Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

куба

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, куба, сша, дональд трамп