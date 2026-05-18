Россиянам объяснили, какую квартиру сегодня легче сдать в аренду
На фоне высоких ипотечных ставок и роста предложения арендного жилья далеко не каждая квартира пользуется спросом у нанимателей. О том, какое жильё сегодня... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T03:03+0300
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. На фоне высоких ипотечных ставок и роста предложения арендного жилья далеко не каждая квартира пользуется спросом у нанимателей. О том, какое жильё сегодня легче всего сдать, а также о новых требованиях арендаторов агентству “Прайм” рассказала директор по продажам ГК "Развитие" Елена Фирсова.По данным ДОМ.РФ, в первом квартале 2026 года предложение арендного жилья в России выросло на 34% и стало максимальным за последние шесть лет. Более половины экспозиции приходится на студии и однокомнатные квартиры. По словам эксперта, арендный рынок сегодня превратился в полноценный инвестиционный инструмент.Спрос на съёмные квартиры остаётся стабильным, что обеспечивает заполняемость объектов и предсказуемый денежный поток. По оценкам РИА "Рейтинг", среднегодовая реальная доходность (за вычетом инфляции) вложений в недвижимость в крупнейших городах России последние три года в среднем превышала 6%, а в некоторых — доходила до 10–15%."В таких условиях частные инвесторы всё чаще предпочитают вместо покупки одной квартиры формировать портфель из нескольких лотов под сдачу. А доход складывается как из арендных платежей, так и из роста стоимости самого актива, что делает недвижимость устойчивым инвестиционным инструментом в сравнении с существующими альтернативами", — объяснила Фирсова.Проще всего сдать жильё с новым ремонтом, в удачно выбранной локации с развитой социальной инфраструктурой и комфортной средой. Преобладание студий и однокомнатных квартир объясняется инвестиционной логикой: такие форматы остаются наиболее ликвидными — они дешевле на входе, быстрее сдаются и обеспечивают более предсказуемую доходность.“Сегодня арендаторы стали гораздо более требовательными. Конкурируют уже не только цены, но и качество самого продукта. Всё больше покупателей выбирают квартиры с отделкой от застройщика — это фиксирует стоимость ремонта на старте, экономит время и позволяет сдавать новое жильё сразу после получения ключей”, - отметила эксперт.Спрос на семейные квартиры тоже стабилен, но он частично остаётся неудовлетворённым, поскольку инвесторы реже выбирают такие лоты из-за более высокой стоимости."Это не игнорирование потребности клиентов, а результат экономической модели, в которой приоритет традиционно отдан наиболее эффективным с точки зрения быстрой окупаемости форматам. Однако в долгосрочной перспективе именно качественные семейные квартиры в хороших проектах могут показать рост доходности за счёт дефицита предложения и меньшей конкуренции между арендодателями", — резюмировала Фирсова.
Фирсова: студии и однушки с хорошим ремонтом сдаются в аренду легче всего
