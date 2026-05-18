Летчики-испытатели в России получают более 174 тысяч рублей в месяц
2026-05-18T02:41+0300
МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Летчики-испытатели в России получают пенсию в среднем более 174 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2026 года, следует из данных системы Социального фонда России, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, средний размер пенсии летчиков-испытателей составляет 174 187,85 рублей. Численность таких граждан находится на уровне одной тысячи человек.
Согласно данным, работающие пенсионеры летчики-испытатели получают выплаты в размере 154 781 рубля, а неработающие - 181 152 рубля.
