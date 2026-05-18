На востоке Литвы нашли обломки украинского беспилотника
Обломки беспилотника, по предварительным данным, украинского, обнаружены на востоке Литвы в воскресенье вечером, сообщил руководитель Национального центра... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T00:01+0300
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Обломки беспилотника, по предварительным данным, украинского, обнаружены на востоке Литвы в воскресенье вечером, сообщил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.
"Он (беспилотник - ред.) разбился, но следов взрыва не видно. Сейчас трудно ответить, был он с зарядом или без... По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги... это, скорее всего, украинский беспилотник", - приводит слова Виткаускаса портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Отмечается, что о падении беспилотника в деревне Самане Утенского района на востоке Литвы сообщили местные жители, радары его не зафиксировали.
Полиция и экстренные службы Литвы проводят расследование на месте падения беспилотника.
В воскресенье утром сообщалось, что неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии.
