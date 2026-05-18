На востоке Литвы нашли обломки украинского беспилотника

Обломки беспилотника, по предварительным данным, украинского, обнаружены на востоке Литвы в воскресенье вечером, сообщил руководитель Национального центра... | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T00:01+0300

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Обломки беспилотника, по предварительным данным, украинского, обнаружены на востоке Литвы в воскресенье вечером, сообщил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас. "Он (беспилотник - ред.) разбился, но следов взрыва не видно. Сейчас трудно ответить, был он с зарядом или без... По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги... это, скорее всего, украинский беспилотник", - приводит слова Виткаускаса портал LRT (Литовское радио и телевидение). Отмечается, что о падении беспилотника в деревне Самане Утенского района на востоке Литвы сообщили местные жители, радары его не зафиксировали. Полиция и экстренные службы Литвы проводят расследование на месте падения беспилотника. В воскресенье утром сообщалось, что неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии.

