В Литве сделали неожиданное признание из-за прилета украинского БПЛА
2026-05-18T13:14+0300
Глава МО Литвы Каунас: система контроля не заметила украинский беспилотник
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что система наблюдения страны не смогла обнаружить проникновение украинского беспилотного летательного аппарата в ее воздушное пространство.
"Имеющимися электронными средствами обнаружения и слежения дрон обнаружить не удалось. Нам необходимо время, чтобы ВВС интегрировали в единую систему закупленные и уже находящиеся в Литве
дополнительные радары и средства борьбы с беспилотниками", — сказал он в эфире национального радио LRT.
Он отметил, что малая высота полета и небольшие размеры дронов затрудняют их обнаружение.
Произошедшее в Прибалтике из-за Украины вызвало переполох на Западе
Накануне руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщил о нахождении останков украинского дрона в деревне Самане Утенского района. На месте происшествия проводятся расследования, задействованы полиция и экстренные службы.
С конца марта дроны неоднократно пересекали границы прибалтийских государств. В ответ на решение открыть воздушное пространство для пролета дронов, атакующих Россию, Москва
выступила с особым предупреждением.
