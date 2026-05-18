В Литве сделали неожиданное признание из-за прилета украинского БПЛА

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что система наблюдения страны не смогла обнаружить проникновение украинского беспилотного летательного аппарата в... | 18.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что система наблюдения страны не смогла обнаружить проникновение украинского беспилотного летательного аппарата в ее воздушное пространство. "Имеющимися электронными средствами обнаружения и слежения дрон обнаружить не удалось. Нам необходимо время, чтобы ВВС интегрировали в единую систему закупленные и уже находящиеся в Литве дополнительные радары и средства борьбы с беспилотниками", — сказал он в эфире национального радио LRT.Он отметил, что малая высота полета и небольшие размеры дронов затрудняют их обнаружение. Накануне руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщил о нахождении останков украинского дрона в деревне Самане Утенского района. На месте происшествия проводятся расследования, задействованы полиция и экстренные службы. С конца марта дроны неоднократно пересекали границы прибалтийских государств. В ответ на решение открыть воздушное пространство для пролета дронов, атакующих Россию, Москва выступила с особым предупреждением.

