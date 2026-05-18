В Литве сделали неожиданное признание из-за прилета украинского БПЛА - 18.05.2026, ПРАЙМ
В Литве сделали неожиданное признание из-за прилета украинского БПЛА
13:14 18.05.2026
 
В Литве сделали неожиданное признание из-за прилета украинского БПЛА

Глава МО Литвы Каунас: система контроля не заметила украинский беспилотник

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что система наблюдения страны не смогла обнаружить проникновение украинского беспилотного летательного аппарата в ее воздушное пространство.
"Имеющимися электронными средствами обнаружения и слежения дрон обнаружить не удалось. Нам необходимо время, чтобы ВВС интегрировали в единую систему закупленные и уже находящиеся в Литве дополнительные радары и средства борьбы с беспилотниками", — сказал он в эфире национального радио LRT.
Он отметил, что малая высота полета и небольшие размеры дронов затрудняют их обнаружение.
Накануне руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщил о нахождении останков украинского дрона в деревне Самане Утенского района. На месте происшествия проводятся расследования, задействованы полиция и экстренные службы.
С конца марта дроны неоднократно пересекали границы прибалтийских государств. В ответ на решение открыть воздушное пространство для пролета дронов, атакующих Россию, Москва выступила с особым предупреждением.
