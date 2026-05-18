Мирошник заявил об угрозе радиационной безопасности на Запорожской АЭС
Атаки ВСУ на объекты Запорожской АЭС создают серьезную угрозу радиационной безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. | 18.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Атаки ВСУ на объекты Запорожской АЭС создают серьезную угрозу радиационной безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Накануне на ЗАЭС сообщили, что на территории станции был зафиксирован артиллерийский обстрел транспортного цеха со стороны ВСУ, повреждены кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала. Никто не пострадал, возгорания не произошло. ЗАЭС работает штатно, радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы. "Второй день подряд объекты Запорожской АЭС подвергаются обстрелам, что создает серьезную угрозу радиационной безопасности. Это сознательные попытки Киева ставить под угрозу целостность радиационно опасного объекта", - написал Мирошник в Telegram-канале. Посол по особым поручениям МИД РФ добавил, что на станции по-прежнему дежурят наблюдатели МАГАТЭ, которые фиксируют происходящее. По его словам, Россия предъявит факты преступных действий Киева на ближайших заседаниях по контролю за использованием ядерной энергии. "Двойных трактовок о виновниках опасных поползновений не может быть и речи", - подчеркнул Мирошник.
Мирошник: атаки ВСУ на объекты ЗАЭС создают серьезную угрозу радиационной безопасности

