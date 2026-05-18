Мишустин посетит конференцию "Цифровая индустрия промышленной России"

2026-05-18T00:16+0300

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 18 мая, посетит конференцию "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, выступит на пленарной сессии и осмотрит выставку, сообщила пресс-служба правительства. "Восемнадцатого мая в Нижнем Новгороде Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии 11-й конференции "ЦИПР" - "Сделано в России: цифровая трансформация промышленности". Председатель правительства также осмотрит выставку "ЦИПР-2026", - говорится в сообщении. Планируется, что в мероприятии также примут участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьер - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Одиннадцатая конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде 18-23 мая. Ее мероприятия будут направлены на обсуждение развития цифровой экономики России и внедрения технологий в основные направления.

россия, промышленность, рф, нижний новгород, михаил мишустин, денис мантуров, дмитрий григоренко