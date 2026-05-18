Льготу по НДС на российский софт сохранят в полном объеме

2026-05-18T11:33+0300

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - ПРАЙМ. Льгота по налогу на добавленную стоимость на российский софт останется в полном объеме, распространится и на софт в форме облачных сервисов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства выступил на пленарной сессии XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде. В ходе выступления Мишустин отметил, что сделки по продаже российского софта освобождаются от НДС, и это делает переход на отечественные программы проще и финансово менее обременительным. "Такая льгота по НДС останется в полном объеме. Более того, ее действие распространяется на софт, предоставляемый в форме облачных сервисов", - сообщил Мишустин.

