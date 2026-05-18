Мишустин рассказал об удвоении доли информационных технологий в ВВП России
Отрасль информационных технологий является одной из самых быстрорастущих в экономике РФ, за шесть лет ее доля в структуре российского ВВП удвоилась, сообщил... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T11:35+0300
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - ПРАЙМ. Отрасль информационных технологий является одной из самых быстрорастущих в экономике РФ, за шесть лет ее доля в структуре российского ВВП удвоилась, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в понедельник посетил конференцию "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. "Отрасль информационных технологий остается одной из самых быстрорастущих в нашей экономике... За шесть лет ее доля в структуре ВВП страны удвоилась", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции.
Мишустин: за шесть лет доля информационных технологий в ВВП России удвоилась