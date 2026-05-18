В Москве с 21 по 24 мая перекроют ряд улиц и набережных

Ряд улиц и набережных в центре Москвы временно закроют для движения транспорта с 21 по 24 мая в связи с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ", сообщается на сайте | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T07:55+0300

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Ряд улиц и набережных в центре Москвы временно закроют для движения транспорта с 21 по 24 мая в связи с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В связи с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ" с 21 по 24 мая в Москве временно ограничат движение транспорта. Дорогу перекроют на некоторых центральных улицах и набережных, а также на участке Садового кольца. Сам забег состоится 23 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 00.01 мск 21 мая до 06.00 мск 24 мая будет полностью перекрыт проезд по площади Васильевский Спуск на отрезке от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. С 20.00 мск 22 мая до 06.00 мск 24 мая нельзя будет проехать по Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки. "Основные ограничения будут действовать 23 мая. С 05.00 мск до 21.00 мск закроют проезд по Большому Москворецкому мосту, а также по улице Варварке от Старой площади до этого моста и от Ильинки до Варварки. С 08.00 мск до 14.30 мск будет закрыт Малый Москворецкий мост на участке от Лубочного переулка до Кадашевской набережной. С 08.00 мск до 15.00 мск перекроют улицу Большая Ордынка от Кадашевской набережной до Житной улицы", - добавляется в сообщении. Кроме того, что с 08.00 мск до 15.30 мск нельзя будет проехать по улице Большая Полянка от Погорельского переулка до Житной улицы, по Житной от Пятницкой до Мытной улицы и по Мытной в направлении Житной от улицы Коровий Вал до Житной", - уточняется в сообщении. С 08.00 мск до 16.00 мск проезд будет недоступен по участку Садового кольца от дома 20 на Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре. Также перекроют дублер внешней стороны Новинского бульвара от Нового Арбата до Смоленской площади и съезды с улицы Остоженки по направлению к Зубовскому бульвару, следует из сообщения. "Движение на этих участках будут открывать поэтапно. С 08.30 мск до 13.30 мск движение закроют на Смоленской улице - на отрезке от Садового кольца до Бородинского моста", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 09.00 мск до 13.30 мск ограничения введут на следующих участках: Смоленская набережная от Ростовской набережной, Фрунзенская набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная, Новодевичья набережная. "С 09.00 мск до 16.00 мск движение будет недоступно в Крымском проезде от Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной. С 09.00 мск до 19.30 мск ограничения введут на Пречистенской набережной от Крымского проезда до Кремлевской набережной и на Кремлевской набережной от Пречистенской до Москворецкой набережной", - добавляется в сообщении. Также с 09.00 мск до 20.30 мск движение закроют на Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда. Кроме того, с 00.01 мск 23 мая и до окончания полумарафона на всех участках, где вводятся ограничения, будет временно запрещена парковка. "Помимо этого, с 08.00 мск 22 мая до 05.00 мск 23 мая на участке Большого Москворецкого моста от Софийской набережной до Москворецкой улицы будет закрыто пять полос. Движение сохранится только по одной полосе в каждом направлении", - уточняется в сообщении. Также 23 мая с 00.01 мск до 15.00 мск в центре Москвы организуют двустороннее движение в 1-м Кадашевском переулке от Кадашевской набережной до 3-го Кадашевского переулка, 2-м Кадашевском переулке от 1-го Кадашевского переулка до улицы Большая Ордынка, 3-м Кадашевском переулке от 1-го Кадашевского переулка до улицы Большая Ордынка, 1-м Казачьем переулке от Щетининского переулка до улицы Большая Ордынка и Большом Толмачевском переулке от Старомонетного переулка до улицы Большая Ордынка. На перечисленных участках в этот же период будет запрещена парковка", - подчеркивается в сообщении. С 08.00 мск до 15.30 мск на внутренней стороне Садового кольца у дома 32/75, строения 1 на Валовой улице будет организован правый поворот на Пятницкую улицу.

