Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД назвало самые безопасные способы хранения денег - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/mvd-870011733.html
МВД назвало самые безопасные способы хранения денег
МВД назвало самые безопасные способы хранения денег - 18.05.2026, ПРАЙМ
МВД назвало самые безопасные способы хранения денег
Банковские счета и вклады, а также подключенный самозапрет на кредиты остаются наиболее безопасными способами хранения денег, заявил РИА Новости заместитель... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T08:47+0300
2026-05-18T08:47+0300
банки
финансы
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Банковские счета и вклады, а также подключенный самозапрет на кредиты остаются наиболее безопасными способами хранения денег, заявил РИА Новости заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Алексей Горяев. "Хранение денег на банковских счетах - один из самых безопасных вариантов, но главная линия обороны - это бдительность граждан", - сказал он. Горяев отметил, что соблюдение простых правил позволит снизить риск хищения мошенниками денежных средств с банковских счетов до минимума. По его словам, самозапреты на оформление сим-карт и выдачу кредитов также являются эффективными способами защиты от телефонных мошенников.
https://1prime.ru/20260511/protsenty-869786964.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, мвд
Банки, Финансы, РОССИЯ, МВД
08:47 18.05.2026
 
МВД назвало самые безопасные способы хранения денег

МВД: банковские счета и вклады остаются самыми безопасными способами хранения денег

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Банковские счета и вклады, а также подключенный самозапрет на кредиты остаются наиболее безопасными способами хранения денег, заявил РИА Новости заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Алексей Горяев.
"Хранение денег на банковских счетах - один из самых безопасных вариантов, но главная линия обороны - это бдительность граждан", - сказал он.
Горяев отметил, что соблюдение простых правил позволит снизить риск хищения мошенниками денежных средств с банковских счетов до минимума.
По его словам, самозапреты на оформление сим-карт и выдачу кредитов также являются эффективными способами защиты от телефонных мошенников.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Для жизни на проценты со вклада нужно больше денег, чем говорят
11 мая, 03:03
 
БанкиФинансыРОССИЯМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала