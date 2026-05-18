МВД назвало самые безопасные способы хранения денег

2026-05-18T08:47+0300

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Банковские счета и вклады, а также подключенный самозапрет на кредиты остаются наиболее безопасными способами хранения денег, заявил РИА Новости заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Алексей Горяев. "Хранение денег на банковских счетах - один из самых безопасных вариантов, но главная линия обороны - это бдительность граждан", - сказал он. Горяев отметил, что соблюдение простых правил позволит снизить риск хищения мошенниками денежных средств с банковских счетов до минимума. По его словам, самозапреты на оформление сим-карт и выдачу кредитов также являются эффективными способами защиты от телефонных мошенников.

