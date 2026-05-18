Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил постпред России при ОБСЕ
2026-05-18T01:01+0300
ЖЕНЕВА, 18 мая - ПРАЙМ. Швейцарского нейтралитета больше нет, так как страна переняла все антироссийские санкции, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что в качестве председателя ОБСЕ Швейцария пытается придерживаться нейтральной позиции. "Но при этом нейтралитет их, он, конечно, условный, потому что они присоединились ко всем санкциям, к которым они не должны были бы, по идее, присоединяться, если речь идет о нейтральной стране", - сказал он. Полянский отметил, что часто швейцарский нейтралитет существует лишь на словах, так как "швейцарцы опасаются, что их обвинят в том, что они идут на поводу у России". По его словам, отвечая на вопросы о нейтралитете, швейцарцы называют себя нейтральными, но одновременно заявляют о наличии вещей, которые они "не могут поддержать", и об осуждении действий РФ на Украине. "И вот нет ответа на то, все-таки нейтралитет это или нет. С нашей точки зрения, от швейцарского нейтралитета ничего не осталось", - заключил он.
Постпред России при ОБСЕ Полянский: швейцарского нейтралитета больше нет
