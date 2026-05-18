Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил постпред России при ОБСЕ - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260518/nejtralitet-870005472.html
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил постпред России при ОБСЕ
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил постпред России при ОБСЕ - 18.05.2026, ПРАЙМ
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил постпред России при ОБСЕ
Швейцарского нейтралитета больше нет, так как страна переняла все антироссийские санкции, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T01:01+0300
2026-05-18T01:07+0300
экономика
россия
мировая экономика
швейцария
рф
украина
обсе
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870005472.jpg?1779055647
ЖЕНЕВА, 18 мая - ПРАЙМ. Швейцарского нейтралитета больше нет, так как страна переняла все антироссийские санкции, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что в качестве председателя ОБСЕ Швейцария пытается придерживаться нейтральной позиции. "Но при этом нейтралитет их, он, конечно, условный, потому что они присоединились ко всем санкциям, к которым они не должны были бы, по идее, присоединяться, если речь идет о нейтральной стране", - сказал он. Полянский отметил, что часто швейцарский нейтралитет существует лишь на словах, так как "швейцарцы опасаются, что их обвинят в том, что они идут на поводу у России". По его словам, отвечая на вопросы о нейтралитете, швейцарцы называют себя нейтральными, но одновременно заявляют о наличии вещей, которые они "не могут поддержать", и об осуждении действий РФ на Украине. "И вот нет ответа на то, все-таки нейтралитет это или нет. С нашей точки зрения, от швейцарского нейтралитета ничего не осталось", - заключил он.
швейцария
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, швейцария, рф, украина, обсе
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, РФ, УКРАИНА, ОБСЕ
01:01 18.05.2026 (обновлено: 01:07 18.05.2026)
 
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил постпред России при ОБСЕ

Постпред России при ОБСЕ Полянский: швейцарского нейтралитета больше нет

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 18 мая - ПРАЙМ. Швейцарского нейтралитета больше нет, так как страна переняла все антироссийские санкции, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что в качестве председателя ОБСЕ Швейцария пытается придерживаться нейтральной позиции.
"Но при этом нейтралитет их, он, конечно, условный, потому что они присоединились ко всем санкциям, к которым они не должны были бы, по идее, присоединяться, если речь идет о нейтральной стране", - сказал он.
Полянский отметил, что часто швейцарский нейтралитет существует лишь на словах, так как "швейцарцы опасаются, что их обвинят в том, что они идут на поводу у России".
По его словам, отвечая на вопросы о нейтралитете, швейцарцы называют себя нейтральными, но одновременно заявляют о наличии вещей, которые они "не могут поддержать", и об осуждении действий РФ на Украине.
"И вот нет ответа на то, все-таки нейтралитет это или нет. С нашей точки зрения, от швейцарского нейтралитета ничего не осталось", - заключил он.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаШВЕЙЦАРИЯРФУКРАИНАОБСЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала