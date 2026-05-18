Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России подорожал полис ОСАГО - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/osago-870016872.html
В России подорожал полис ОСАГО
В России подорожал полис ОСАГО - 18.05.2026, ПРАЙМ
В России подорожал полис ОСАГО
Средняя стоимость годового полиса ОСАГО в России за январь-апрель текущего года выросла на 3% в годовом выражении, до 7555 рублей, сообщает Российский союз... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T13:15+0300
2026-05-18T13:15+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/80541/78/805417832_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_728b7ca6b36f152931335bc6e114ca3e.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Средняя стоимость годового полиса ОСАГО в России за январь-апрель текущего года выросла на 3% в годовом выражении, до 7555 рублей, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). "Число годовых полисов ОСАГО незначительно уменьшилось - с 14,017 миллиона до 13,819 миллиона. Сборы премий по годовым полисам выросли на 1,5% и достигли 104,4 миллиарда рублей, средняя премия увеличилась на 3% - до 7555 рублей", - говорится в сообщении союза по итогам этого периода. При этом страховщики отмечают значительный рост общего числа заключенных договоров ОСАГО за счет распространения краткосрочных договоров. Число продаж таких полисов, по данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), выросло за январь-апрель в 6,7 раза - до 8,139 миллиона. В результате общее количество заключенных договоров ОСАГО, как годовых, так и краткосрочных, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,45 раза, или на 6,7 миллиона полисов, и достигло 21,96 миллиона. Общие сборы страховщиков по всем договорам ОСАГО увеличились за отчетный период на 2,8%, до 106,11 миллиарда рублей. За счет роста продаж коротких договоров снижается и средняя премия по ОСАГО в целом - на 28,5%, до 4833 рубля с 6774 рублей по итогам первых четырех месяцев прошлого года, говорится в сообщении. Доля коротких полисов в общем количестве полисов по ОСАГО увеличилась до 37% с 8% за аналогичный период прошлого года. Общая премия по коротким полисам увеличилась в 4,7 раза - до 1,7 миллиарда рублей, а средняя премия в итоге сократилась на 30% - с 300 до 210 рублей.
https://1prime.ru/20260506/rsa-869706868.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80541/78/805417832_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_535e2805aad8bdd4b258bf146842dcd3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
13:15 18.05.2026
 
В России подорожал полис ОСАГО

Средняя стоимость годового полиса ОСАГО за январь-апрель выросла на 3%

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВыдача полисов ОСАГО
Выдача полисов ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Выдача полисов ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Средняя стоимость годового полиса ОСАГО в России за январь-апрель текущего года выросла на 3% в годовом выражении, до 7555 рублей, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).
"Число годовых полисов ОСАГО незначительно уменьшилось - с 14,017 миллиона до 13,819 миллиона. Сборы премий по годовым полисам выросли на 1,5% и достигли 104,4 миллиарда рублей, средняя премия увеличилась на 3% - до 7555 рублей", - говорится в сообщении союза по итогам этого периода.
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
РСА посоветовал автовладельцам иметь под рукой бумажную версию ОСАГО
6 мая, 09:57
При этом страховщики отмечают значительный рост общего числа заключенных договоров ОСАГО за счет распространения краткосрочных договоров. Число продаж таких полисов, по данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), выросло за январь-апрель в 6,7 раза - до 8,139 миллиона.
В результате общее количество заключенных договоров ОСАГО, как годовых, так и краткосрочных, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,45 раза, или на 6,7 миллиона полисов, и достигло 21,96 миллиона.
Общие сборы страховщиков по всем договорам ОСАГО увеличились за отчетный период на 2,8%, до 106,11 миллиарда рублей.
За счет роста продаж коротких договоров снижается и средняя премия по ОСАГО в целом - на 28,5%, до 4833 рубля с 6774 рублей по итогам первых четырех месяцев прошлого года, говорится в сообщении.
Доля коротких полисов в общем количестве полисов по ОСАГО увеличилась до 37% с 8% за аналогичный период прошлого года. Общая премия по коротким полисам увеличилась в 4,7 раза - до 1,7 миллиарда рублей, а средняя премия в итоге сократилась на 30% - с 300 до 210 рублей.
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала