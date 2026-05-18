https://1prime.ru/20260518/osago-870016872.html

В России подорожал полис ОСАГО

В России подорожал полис ОСАГО - 18.05.2026, ПРАЙМ

В России подорожал полис ОСАГО

Средняя стоимость годового полиса ОСАГО в России за январь-апрель текущего года выросла на 3% в годовом выражении, до 7555 рублей, сообщает Российский союз... | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T13:15+0300

2026-05-18T13:15+0300

2026-05-18T13:15+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/80541/78/805417832_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_728b7ca6b36f152931335bc6e114ca3e.jpg

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Средняя стоимость годового полиса ОСАГО в России за январь-апрель текущего года выросла на 3% в годовом выражении, до 7555 рублей, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). "Число годовых полисов ОСАГО незначительно уменьшилось - с 14,017 миллиона до 13,819 миллиона. Сборы премий по годовым полисам выросли на 1,5% и достигли 104,4 миллиарда рублей, средняя премия увеличилась на 3% - до 7555 рублей", - говорится в сообщении союза по итогам этого периода. При этом страховщики отмечают значительный рост общего числа заключенных договоров ОСАГО за счет распространения краткосрочных договоров. Число продаж таких полисов, по данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), выросло за январь-апрель в 6,7 раза - до 8,139 миллиона. В результате общее количество заключенных договоров ОСАГО, как годовых, так и краткосрочных, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,45 раза, или на 6,7 миллиона полисов, и достигло 21,96 миллиона. Общие сборы страховщиков по всем договорам ОСАГО увеличились за отчетный период на 2,8%, до 106,11 миллиарда рублей. За счет роста продаж коротких договоров снижается и средняя премия по ОСАГО в целом - на 28,5%, до 4833 рубля с 6774 рублей по итогам первых четырех месяцев прошлого года, говорится в сообщении. Доля коротких полисов в общем количестве полисов по ОСАГО увеличилась до 37% с 8% за аналогичный период прошлого года. Общая премия по коротким полисам увеличилась в 4,7 раза - до 1,7 миллиарда рублей, а средняя премия в итоге сократилась на 30% - с 300 до 210 рублей.

https://1prime.ru/20260506/rsa-869706868.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия