EASA: переход на американское топливо может привести к ошибкам экипажей

2026-05-18T04:53+0300

БРЮССЕЛЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Переход европейской авиации на американское топливо на фоне энергетического кризиса может привести к ошибкам экипажей при планировании полетов, говорится в специальном бюллетене Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), с которым ознакомилось РИА Новости. Бюллетень был опубликован на фоне перебоев в глобальных поставках авиатоплива и риска дефицита традиционного для Европы топлива Jet A-1 и замены его американским топливом Jet A с отличающимися характеристиками. "Переход на Jet A в среде, где ранее использовался только Jet A-1, при ненадлежащем управлении создает риск путаницы между сортами топлива, особенно в коммуникации между поставщиками топлива, экипажами и авиакомпаниями", - говорится в документе. По оценке EASA, такая путаница может привести к тому, что экипажи будут использовать неверные параметры при планировании полета и контроле температуры топлива. Jet A имеет более высокую температуру замерзания - минус 40 градусов Цельсия против минус 47 у Jet A-1, что особенно важно для дальнемагистральных рейсов, полетов на больших высотах и маршрутов через холодные регионы. "Это может привести к несоответствию между фактическими свойствами топлива и предположениями, используемыми при планировании полета, мониторинге температуры топлива и процедурах экипажа", - указал регулятор. В качестве примера он привел ситуацию, при которой самолет фактически получает Jet A, однако экипажу передается информация о Jet A-1. "Например, ошибочная электронная передача документа о заправке Jet A-1 в ситуации, когда фактически было поставлено топливо Jet A, может привести к тому, что воздушное судно будет эксплуатироваться небезопасно", - говорится в бюллетене. EASA также предупредило о рисках, связанных с человеческим фактором. "С точки зрения человеческого фактора ошибочное предположение, что "реактивное топливо взаимозаменяемо", в сочетании с недостаточной подготовкой по различиям между сортами топлива может привести к неверным выводам и неправильным решениям экипажа", - отмечает регулятор. В EASA также подчеркнули, что рекомендации касаются временной кризисной ситуации и могут быть пересмотрены до начала зимнего сезона. Ранее Еврокомиссия также выпустила рекомендации для транспортного сектора ЕС на фоне кризиса на Ближнем Востоке и риска дефицита авиатоплива. Брюссель допустил более широкое использование Jet A в Европе при соблюдении дополнительных мер безопасности.

