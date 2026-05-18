EASA: переход на американское топливо может привести к ошибкам экипажей
2026-05-18T04:53+0300
БРЮССЕЛЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Переход европейской авиации на американское топливо на фоне энергетического кризиса может привести к ошибкам экипажей при планировании полетов, говорится в специальном бюллетене Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), с которым ознакомилось РИА Новости.
Бюллетень был опубликован на фоне перебоев в глобальных поставках авиатоплива и риска дефицита традиционного для Европы топлива Jet A-1 и замены его американским топливом Jet A с отличающимися характеристиками.
"Переход на Jet A в среде, где ранее использовался только Jet A-1, при ненадлежащем управлении создает риск путаницы между сортами топлива, особенно в коммуникации между поставщиками топлива, экипажами и авиакомпаниями", - говорится в документе.
По оценке EASA, такая путаница может привести к тому, что экипажи будут использовать неверные параметры при планировании полета и контроле температуры топлива.
Jet A имеет более высокую температуру замерзания - минус 40 градусов Цельсия против минус 47 у Jet A-1, что особенно важно для дальнемагистральных рейсов, полетов на больших высотах и маршрутов через холодные регионы.
"Это может привести к несоответствию между фактическими свойствами топлива и предположениями, используемыми при планировании полета, мониторинге температуры топлива и процедурах экипажа", - указал регулятор.
В качестве примера он привел ситуацию, при которой самолет фактически получает Jet A, однако экипажу передается информация о Jet A-1.
"Например, ошибочная электронная передача документа о заправке Jet A-1 в ситуации, когда фактически было поставлено топливо Jet A, может привести к тому, что воздушное судно будет эксплуатироваться небезопасно", - говорится в бюллетене.
EASA также предупредило о рисках, связанных с человеческим фактором.
"С точки зрения человеческого фактора ошибочное предположение, что "реактивное топливо взаимозаменяемо", в сочетании с недостаточной подготовкой по различиям между сортами топлива может привести к неверным выводам и неправильным решениям экипажа", - отмечает регулятор.
В EASA также подчеркнули, что рекомендации касаются временной кризисной ситуации и могут быть пересмотрены до начала зимнего сезона.
Ранее Еврокомиссия также выпустила рекомендации для транспортного сектора ЕС на фоне кризиса на Ближнем Востоке и риска дефицита авиатоплива. Брюссель допустил более широкое использование Jet A в Европе при соблюдении дополнительных мер безопасности.
