Песков рассказал, какие темы будут обсуждать во время визита Путина в Китай - 18.05.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал, какие темы будут обсуждать во время визита Путина в Китай
Песков рассказал, какие темы будут обсуждать во время визита Путина в Китай

Песков: во время визита Путина в Китай обсудят экономические вопросы

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Все экономические вопросы, которые есть на повестке дня России и Китая, будут затрагиваться во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, будут ли лидеры России и КНР обсуждать экономическую повестку, в частности, проект "Сила Сибири-2", в ходе официального визита Путина в Китай.
"Все вопросы, которые находятся на экономической повестке дня наших государственных отношений, естественно, будут затрагиваться, как это происходит каждый раз, когда наши лидеры общаются друг с другом", - ответил Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визиВсе экономические вопросы, которые есть на повестке дня РФ и Китая, будут затрагиваться во время визита Путина в КНР - Песковтом 19-20 мая.
