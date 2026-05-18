Песков рассказал, какие темы будут обсуждать во время визита Путина в Китай
Все экономические вопросы, которые есть на повестке дня России и Китая, будут затрагиваться во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР, заявил... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T12:58+0300
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Все экономические вопросы, которые есть на повестке дня России и Китая, будут затрагиваться во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Журналисты спросили, будут ли лидеры России и КНР обсуждать экономическую повестку, в частности, проект "Сила Сибири-2", в ходе официального визита Путина в Китай. "Все вопросы, которые находятся на экономической повестке дня наших государственных отношений, естественно, будут затрагиваться, как это происходит каждый раз, когда наши лидеры общаются друг с другом", - ответил Песков. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визиВсе экономические вопросы, которые есть на повестке дня РФ и Китая, будут затрагиваться во время визита Путина в КНР - Песковтом 19-20 мая.
