Ветеран рассказал о подвиге бойцов перед операцией "Поток"

2026-05-18T05:14+0300

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Трое российских бойцов, взявших контроль над важным участком пути перед операцией "Поток" в Судже, по рации вызвали на себя огонь артиллерии для предотвращения наступления ВСУ, рассказал РИА Новости ветеран спецоперации Максим Даглы с позывным "Даг". "Трое ребят поднялись на высоту и в ходе продолжительного штурма забрали очень важный участок пути. Как раз перед операцией "Поток", когда по трубе в Суджу заходили", - сказал Даглы. Впоследствии, по словам ветерана, на российских бойцов началось наступление ВСУ. "Парни уже были ранены, в связи с чем по рации при мне сказали "мы не хотим попадать в плен" и вызвали тяжелую артиллерию на себя. Такой вот момент был, то есть парни вызвали огонь прямо на себя. Они погибли, но не дали пройти", - сказал "Даг". Операция "Поток" стала важным элементом освобождения Суджи в Курской области. В ходе нее около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров, и ворвались в тыл украинских солдат. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для ВСУ и способствовала свертыванию их обороны.

